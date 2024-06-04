Мини-чебуреки на творожном тесте. Простой и вкусный рецепт

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Чебуреки — это блюдо, которое имеет древнюю историю и связано с кулинарными традициями многих народов. Точное происхождение чебуреков определить сложно, так как они имеют общие черты с блюдами разных культур.
Чебуреки представляют собой жареные пирожки из тонкого теста с начинкой из мяса или овощей. Считается, что чебуреки были заимствованы из тюркской кухни, где они назывались «чиберек» или «чебурек». В дальнейшем они распространились по всему Кавказу, Ближнему Востоку и Средней Азии, приобретая свои особенности в каждой стране.
Приготовим современные мини версии привычных для нас чебуреков
Ингредиенты для теста:
- творог 9% — 180 г;
- сметана 35% — 200 г;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- сода — ½ ч.л.;
- мука — 180 г.
Ингредиенты для начинки:
- свиной фарш — 250 г;
- лук — 125 г;
- соль — ½ ч.л.;
- вода — 30 г.
Приготовление мини чебуреков:
Разминаем творог, высыпаем к нему соль и сахар. Гасим соду сметаной, кладем ее в творог. Перемешиваем компоненты, высыпаем к ним муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном в холодильнике на 30 минут. В это время измельчаем лук через мясорубку, добавляем его к фаршу. Солим фарш, вливаем к нему воду, перемешиваем.
Раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной не более 2-3 мм. Делим большой пласт на небольшие круги при помощи стакана или чашки.
На ½ каждого круга выкладываем фарш, запечатываем его внутри. Слегка придавливаем каждый чебурек, чтобы он получился плоским.
В сковороде на растительном масле обжариваем мини чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки.
Фото: www.youtube.com
Фото: www.youtube.com
В результате получаются творожные мини чебуреки с мясом. Это хороший способ разнообразить свои навыки кулинарии и сделать удобную закуску.