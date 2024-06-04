Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить имбирь маринованный розовый. Рисовый уксус можно заменить на яблочный или белый винный. Его можно использовать для суши, приготовления соусов или маринадов.
Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Корень имбиря 50 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Свекла 1/2 Штуки
- Уксус рисовый 2 Ст. ложки
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Соль 1 Ст. ложка
- Перец белый горошком 1/2 Чайных ложки
- Лавровый лист 2 Штуки
Количество порций 8
Калорийность
58 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Имбирь маринованный розовый»
Подготовьте все ингредиенты.
Имбирь очистите от кожицы. Можно ее соскрести ложкой или очистить овощечисткой.
Затем порежьте на тонкие полосы с помощью овощечистки.
В сотейнике смешайте все ингредиенты, кроме имбиря и доведите до кипения.
Добавьте ломтики имбиря и на слабом огне варите полчаса. Затем снимите с плиты, оставьте на 1 час остывать.
Переложите имбирь в чистую стерилизованную баночку вместе с маринадом. Уберите в холодильник на ночь.
Имбирь маринованный розовый готов!