Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить имбирь маринованный розовый. Рисовый уксус можно заменить на яблочный или белый винный. Его можно использовать для суши, приготовления соусов или маринадов.

Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Корень имбиря 50 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Свекла 1/2 Штуки

Уксус рисовый 2 Ст. ложки

Сахар 1/2 Ст. ложки

Соль 1 Ст. ложка

Перец белый горошком 1/2 Чайных ложки

Лавровый лист 2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

58 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Имбирь маринованный розовый»

Подготовьте все ингредиенты.

Имбирь очистите от кожицы. Можно ее соскрести ложкой или очистить овощечисткой.

Затем порежьте на тонкие полосы с помощью овощечистки.

В сотейнике смешайте все ингредиенты, кроме имбиря и доведите до кипения.

Добавьте ломтики имбиря и на слабом огне варите полчаса. Затем снимите с плиты, оставьте на 1 час остывать.

Переложите имбирь в чистую стерилизованную баночку вместе с маринадом. Уберите в холодильник на ночь.

Имбирь маринованный розовый готов!