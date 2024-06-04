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Имбирь маринованный розовый

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Имбирь маринованный розовый

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить имбирь маринованный розовый. Рисовый уксус можно заменить на яблочный или белый винный. Его можно использовать для суши, приготовления соусов или маринадов.
Основной ингредиент: Имбирь Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Корень имбиря 50 Грамм
  • Вода 250 Миллилитров
  • Свекла 1/2 Штуки
  • Уксус рисовый 2 Ст. ложки
  • Сахар 1/2 Ст. ложки
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Перец белый горошком 1/2 Чайных ложки
  • Лавровый лист 2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

58 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Имбирь маринованный розовый»

Имбирь маринованный розовый

Подготовьте все ингредиенты.

Имбирь маринованный розовый

Имбирь очистите от кожицы. Можно ее соскрести ложкой или очистить овощечисткой.

Имбирь маринованный розовый

Затем порежьте на тонкие полосы с помощью овощечистки.

Имбирь маринованный розовый

В сотейнике смешайте все ингредиенты, кроме имбиря и доведите до кипения.

Имбирь маринованный розовый

Добавьте ломтики имбиря и на слабом огне варите полчаса. Затем снимите с плиты, оставьте на 1 час остывать.

Имбирь маринованный розовый

Переложите имбирь в чистую стерилизованную баночку вместе с маринадом. Уберите в холодильник на ночь.

Имбирь маринованный розовый

Имбирь маринованный розовый готов!

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