Описание приготовления:
Кукуруза для такой заготовки должна быть молодой, пока она полностью мягкая, без жесткой основы. Если нет возможности найти мини-кукурузу, можно законсервировать обычную пока она еще маленькая. Отваривание с лимонной кислотой позволяет кукурузе не потерять свой красивый цвет, а холодная вода не дает початкам перевариться. Если хотите более пряный вкус кукурузы, добавьте в банки корицу, острый перец и лавровый лист.
Основной ингредиент: Овощи / Кукуруза Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Кукуруза мини 600 Грамм
- Вода 600 Миллилитров
- Уксус яблочный 9% 40 Миллилитров
- Соль 20 Грамм
- Сахар 20 Грамм
- Перец душистый горошком 2 Штуки
- Гвоздика бутонами 3 Штуки
- Лимонная кислота 2 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
61 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мини-кукуруза в банке на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мини-кукурузы в банке на зиму.
Очистите кукурузу от внешней оболочки и отрежьте хвостики, вымойте.
В кастрюлю налейте один литр воды, добавьте 10 грамм соли и 2 грамма лимонной кислоты, доведите до кипения. Выложите початки мини-кукурузы и варите в течение 15 минут. Переложите кукурузу в холодную соленую воду, на 1 литр воды 10 грамм соли, и дайте остыть.
В стерилизованные банки выложите перец, гвоздику и плотно выложите кукурузу.
Воду налейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Снимите с огня и влейте уксус, перемешайте.
Залейте кукурузу горячим маринадом. В кастрюлю выложите чистую ткань и установите банки с кукурузой. Налейте в кастрюлю горячую воду по плечики банок. Прикройте банки прокипяченными крышками и стерилизуйте банки на медленном огне после закипания. У меня банки 0.25 литра и их нужно стерилизовать 10 минут. После этого достаньте банки и плотно закройте крышками. Дайте кукурузе остыть и уберите на хранение в темное и прохладное место.
Хороших заготовок!