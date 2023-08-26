Описание приготовления:

Кукуруза для такой заготовки должна быть молодой, пока она полностью мягкая, без жесткой основы. Если нет возможности найти мини-кукурузу, можно законсервировать обычную пока она еще маленькая. Отваривание с лимонной кислотой позволяет кукурузе не потерять свой красивый цвет, а холодная вода не дает початкам перевариться. Если хотите более пряный вкус кукурузы, добавьте в банки корицу, острый перец и лавровый лист.

Основной ингредиент: Овощи / Кукуруза Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Кукуруза мини 600 Грамм

Вода 600 Миллилитров

Уксус яблочный 9% 40 Миллилитров

Соль 20 Грамм

Сахар 20 Грамм

Перец душистый горошком 2 Штуки

Гвоздика бутонами 3 Штуки

Лимонная кислота 2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

61 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мини-кукуруза в банке на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мини-кукурузы в банке на зиму.

Очистите кукурузу от внешней оболочки и отрежьте хвостики, вымойте.

В кастрюлю налейте один литр воды, добавьте 10 грамм соли и 2 грамма лимонной кислоты, доведите до кипения. Выложите початки мини-кукурузы и варите в течение 15 минут. Переложите кукурузу в холодную соленую воду, на 1 литр воды 10 грамм соли, и дайте остыть.

В стерилизованные банки выложите перец, гвоздику и плотно выложите кукурузу.

Воду налейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Снимите с огня и влейте уксус, перемешайте.

Залейте кукурузу горячим маринадом. В кастрюлю выложите чистую ткань и установите банки с кукурузой. Налейте в кастрюлю горячую воду по плечики банок. Прикройте банки прокипяченными крышками и стерилизуйте банки на медленном огне после закипания. У меня банки 0.25 литра и их нужно стерилизовать 10 минут. После этого достаньте банки и плотно закройте крышками. Дайте кукурузе остыть и уберите на хранение в темное и прохладное место.

Хороших заготовок!