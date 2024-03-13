Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Минтай часто называют сухой рыбой, так как в ней остается очень мало жидкости после приготовления. Соответственно, если в мясе нет жира и не сохраняется жидкость, оно становится “резиновым”.
По этой причине многие не готовят минтай. Однако, стоит заметить, что в данной рыбе содержится большое количество полезных веществ. Например, витамины А, В, РР, а также калий, магний, йод, Омега-3 кислоты. При правильном приготовлении минтай станет любимой рыбой на ужин и обед.
Необязательно долго замачивать минтай в маринадах. Нужно лишь знать рецепты правильных соусов. Расскажем, как приготовить запеченный минтай.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- минтай — 2 шт.;
- соль — 1,5 ч.л.;
- черный перец — ⅓ ч.л.;
- приправа для рыбы — 1 ч.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- мука — 4 ст.л.;
- сметана 20% — 4 ст.л.;
- соевый соус — 80 мл;
- Дижонская горчица — 1 ч.л.;
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- базилик — 1 ч.л.;
- помидоры черри.
Приготовление запеченного минтая:
Нарезаем очищенный от внутренностей, промытый минтай на крупные кусочки. Выкладываем рыбу в целлофановый пакет, посыпаем ½ ложкой соли, черным перцем и приправой для рыбы.
Поливаем минтай в специях растительным маслом, пакет завязываем и встряхиваем. Завязываем пакет и посыпаем рыбу мукой, снова завязываем и встряхиваем.
Смешиваем сметану с соевым соусом и горчицей, вливаем к рыбе в пакет, снова встряхиваем. Не открываем пакет, убираем рыбу мариноваться на 20 минут.
Нарезаем на полукольца репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В форму для запекания кладем пергамент, на него выкладываем лук и морковь.
Нарезаем тонкими пластинками чеснок, выкладываем к луку и моркови, посыпаем базиликом и солью. Выкладываем на луковую подушку маринованную рыбу и помидорки Черри.
Влажным пергаментом накрываем рыбу и запекаем в духовке 40 минут при 200 градусах.
К запеченному минтаю можно отварить рис, это хороший гарнир для блюда.
Перед подачей рекомендуется смешать рис с соусом на дне формы.