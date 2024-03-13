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Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

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Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Минтай часто называют сухой рыбой, так как в ней остается очень мало жидкости после приготовления. Соответственно, если в мясе нет жира и не сохраняется жидкость, оно становится “резиновым”.

По этой причине многие не готовят минтай. Однако, стоит заметить, что в данной рыбе содержится большое количество полезных веществ. Например, витамины А, В, РР, а также калий, магний, йод, Омега-3 кислоты. При правильном приготовлении минтай станет любимой рыбой на ужин и обед.

Необязательно долго замачивать минтай в маринадах. Нужно лишь знать рецепты правильных соусов. Расскажем, как приготовить запеченный минтай.

Ингредиенты для запеченного минтая:

  • минтай — 2 шт.;
  • соль — 1,5 ч.л.;
  • черный перец — ⅓ ч.л.;
  • приправа для рыбы — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • мука — 4 ст.л.;
  • сметана 20% — 4 ст.л.;
  • соевый соус — 80 мл;
  • Дижонская горчица — 1 ч.л.;
  • лук — шт.;
  • морковь — шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • базилик — 1 ч.л.;
  • помидоры черри.

Приготовление запеченного минтая:

Нарезаем очищенный от внутренностей, промытый минтай на крупные кусочки. Выкладываем рыбу в целлофановый пакет, посыпаем ½ ложкой соли, черным перцем и приправой для рыбы.

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Поливаем минтай в специях растительным маслом, пакет завязываем и встряхиваем. Завязываем пакет и посыпаем рыбу мукой, снова завязываем и встряхиваем. 

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Смешиваем сметану с соевым соусом и горчицей, вливаем к рыбе в пакет, снова встряхиваем. Не открываем пакет, убираем рыбу мариноваться на 20 минут.

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Нарезаем на полукольца репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В форму для запекания кладем пергамент, на него выкладываем лук и морковь.

Нарезаем тонкими пластинками чеснок, выкладываем к луку и моркови, посыпаем базиликом и солью. Выкладываем на луковую подушку маринованную рыбу и помидорки Черри.

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Влажным пергаментом накрываем рыбу и запекаем в духовке 40 минут при 200 градусах.

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

К запеченному минтаю можно отварить рис, это хороший гарнир для блюда.

Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Перед подачей рекомендуется смешать рис с соусом на дне формы.

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