Минтай на ужин готовлю только так. Вкусный и полезный рецепт

Минтай часто называют сухой рыбой, так как в ней остается очень мало жидкости после приготовления. Соответственно, если в мясе нет жира и не сохраняется жидкость, оно становится “резиновым”.

По этой причине многие не готовят минтай. Однако, стоит заметить, что в данной рыбе содержится большое количество полезных веществ. Например, витамины А, В, РР, а также калий, магний, йод, Омега-3 кислоты. При правильном приготовлении минтай станет любимой рыбой на ужин и обед.

Необязательно долго замачивать минтай в маринадах. Нужно лишь знать рецепты правильных соусов. Расскажем, как приготовить запеченный минтай.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 2 шт.;

соль — 1,5 ч.л.;

черный перец — ⅓ ч.л.;

приправа для рыбы — 1 ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

мука — 4 ст.л.;

сметана 20% — 4 ст.л.;

соевый соус — 80 мл;

Дижонская горчица — 1 ч.л.;

лук — шт.;

морковь — шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

базилик — 1 ч.л.;

помидоры черри.

Приготовление запеченного минтая:

Нарезаем очищенный от внутренностей, промытый минтай на крупные кусочки. Выкладываем рыбу в целлофановый пакет, посыпаем ½ ложкой соли, черным перцем и приправой для рыбы.

Поливаем минтай в специях растительным маслом, пакет завязываем и встряхиваем. Завязываем пакет и посыпаем рыбу мукой, снова завязываем и встряхиваем.

Смешиваем сметану с соевым соусом и горчицей, вливаем к рыбе в пакет, снова встряхиваем. Не открываем пакет, убираем рыбу мариноваться на 20 минут.

Нарезаем на полукольца репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В форму для запекания кладем пергамент, на него выкладываем лук и морковь.

Нарезаем тонкими пластинками чеснок, выкладываем к луку и моркови, посыпаем базиликом и солью. Выкладываем на луковую подушку маринованную рыбу и помидорки Черри.

Влажным пергаментом накрываем рыбу и запекаем в духовке 40 минут при 200 градусах.

К запеченному минтаю можно отварить рис, это хороший гарнир для блюда.

Перед подачей рекомендуется смешать рис с соусом на дне формы.