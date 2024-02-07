Могут ли не выпустить с долгами за границу

За несколько месяцев безработной жизни у Евгения накопилась приличная задолженность по алиментам. Теперь мужчина работает в солидной компании и вскоре должен отправиться в командировку в другую страну. Евгения не покидает волнение из-за возможных проблем на границе — должникам часто закрыт выезд из России. Как уточнить, нет ли у вас запрета на выезд, и как от него освободиться.

За какие долги не выпустят за границу?

Невыездными могут становиться граждане, по долгам которых производится взыскание сотрудниками ФССП (Федеральная служба судебных приставов). Это может касаться:

просроченных кредитов, ссуд, займов;

серьезных задолженностей по кредитным картам банков;

выплаты алиментов;

штрафов, включая ГИБДД;

коммунальных платежей;

налогов;

долгов, заверенных у нотариуса;

любых иных долгов, которые вы обязаны погасить по решению суда (компенсации потерпевшим в результате аварии по вашей вине и др.).

Судебные приставы вводят ограничение выезда не по каждому долгу. Могут запретить уехать из страны, если задолженность достигла 10 тысяч рублей:

по выплатам алиментов или компенсаций вреда — здоровью, имуществу, морального либо по смерти кормильца;

по любому обязательству, которое вы не исполнили в течение пары месяцев после даты, установленной приставами.

Можно получить статус невыездного, если образовался долг от 30 тысяч рублей, уплата которого просрочена на один день.

С индивидуальных предпринимателей долги взыскиваются приставами по бизнесу так же, как и персональные.

У службы судебных приставов есть право на объединение требований к одному гражданину. Так, могут складываться штрафы за превышение скорости и неоплаченный вовремя заем в микрофинансовой компании. Полная сумма задолженности может оказаться такой, что вас внесут в списки невыездных.

Если долги пока не попали на учет к приставам, проблемы на границе из-за задолженностей не возникнут.

Как быстро долги поступают к приставам?

Скорость поступления сведений в ФССП основана на том, каким способом с вас пытаются получить долг — по судебному решению или без суда.

По судебному приказу

По долгам, которые у вас образовались перед банком, управляющей компанией вашего дома или кем-то другим, истец направляет в судебный орган исковое заявление. Если суд признает обоснованность требований истца, выносит решение в его пользу. Учитывайте, что в судебное заседание вас могут и не приглашать, так как заявления по задолженности до 500 тысяч рублей суд имеет право рассмотреть заочно, не вызывая стороны. Решение (судебный приказ) будет выслано задолжавшему гражданину почтой (заказное письмо).

После получения постановления суда гражданин в течение 10 дней может направить возражение, по которому судья назначает слушание. На нем должник может просить об отсрочке либо рассрочке. Если гражданин вовсе не признает долг (когда мошенники оформили заем на его имя), появляется шанс его оспорить.

При отсутствии в течение 10 дней возражений от должника суд выдает свое решение истцу, который может обратиться в службу приставов для начала взыскания задолженности.

Без суда

В ряде ситуаций приставы могут приступить к процедуре взыскания без судебного приказа: если вы заняли средства у друзей и нотариально заверили договор либо при расторжении брака у нотариуса удостоверили соглашение по выплате алиментов. С такой бумагой кредиторы либо бывший супруг могут сразу прийти к приставам после единственного просроченного дня.

Требование об уплате долгов без суда может поступить и от государственных органов (ГИБДД, Федеральной налоговой службы и иных). Информация по дорожным штрафам попадает в ФССП при их неуплате в период 70 суток. Долги по налогам — если ФНС не смогла самостоятельно отыскать и списать задолженность с вашего счета.