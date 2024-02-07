Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний протеиновый коктейль на ночь. Тофу можно заменить на обезжиренный творог, а банан заменить на горсть замороженных ягод или грушу. По желанию в коктейль можно добавить заменить сахара, если вкус кажется недостаточно сладким. Белковый коктейль на ночь ускоряет метаболизм на следующий день, ускоряет обмен веществ и притупляет чувство голода, если вы соблюдаете дефицит калорий. Готовится коктейль быстро и просто, потребуется только блендер.
Блюдо: Напитки / Коктейли
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров (1,5% жирности)
- Протеин 25 Грамм (порошковый)
- Банан 1 Штука
- Тофу 50 Грамм
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
99 ккал
Калорийность
2 г
Белки
7 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашний протеиновый коктейль на ночь»
Подготовьте все ингредиенты.
Тофу нарежьте кубиками.
Банан очистите и порежьте кружочками.
Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной консистенции.
Домашний протеиновый коктейль на ночь готов!