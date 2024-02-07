Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний протеиновый коктейль на ночь. Тофу можно заменить на обезжиренный творог, а банан заменить на горсть замороженных ягод или грушу. По желанию в коктейль можно добавить заменить сахара, если вкус кажется недостаточно сладким. Белковый коктейль на ночь ускоряет метаболизм на следующий день, ускоряет обмен веществ и притупляет чувство голода, если вы соблюдаете дефицит калорий. Готовится коктейль быстро и просто, потребуется только блендер.

Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров (1,5% жирности)

Протеин 25 Грамм (порошковый)

Банан 1 Штука

Тофу 50 Грамм

Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

99 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний протеиновый коктейль на ночь»

Подготовьте все ингредиенты.

Тофу нарежьте кубиками.

Банан очистите и порежьте кружочками.

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной консистенции.

Домашний протеиновый коктейль на ночь готов!