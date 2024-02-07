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Домашний протеиновый коктейль на ночь

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Домашний протеиновый коктейль на ночь

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашний протеиновый коктейль на ночь. Тофу можно заменить на обезжиренный творог, а банан заменить на горсть замороженных ягод или грушу. По желанию в коктейль можно добавить заменить сахара, если вкус кажется недостаточно сладким. Белковый коктейль на ночь ускоряет метаболизм на следующий день, ускоряет обмен веществ и притупляет чувство голода, если вы соблюдаете дефицит калорий. Готовится коктейль быстро и просто, потребуется только блендер.
Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 200 Миллилитров (1,5% жирности)
  • Протеин 25 Грамм (порошковый)
  • Банан 1 Штука
  • Тофу 50 Грамм
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

99 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний протеиновый коктейль на ночь»

Домашний протеиновый коктейль на ночь

Подготовьте все ингредиенты.

Домашний протеиновый коктейль на ночь

Тофу нарежьте кубиками.

Домашний протеиновый коктейль на ночь

Банан очистите и порежьте кружочками.

Домашний протеиновый коктейль на ночь

Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородной консистенции.

Домашний протеиновый коктейль на ночь

Домашний протеиновый коктейль на ночь готов!

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