Описание приготовления:

Такой Мохито можно сделать на простой газированной воде или на сладком напитке, например, Спрайт, но тогда нужно отказаться от сахара. Вместо лайма можно взять лимон, но тогда напиток получится с более сильным ароматом. Вместо рома можно взять водку, джин или виски.

Основной ингредиент: Фрукты / Лайм Блюдо: Напитки / Коктейли / Мохито

Состав / Ингредиенты:

Мята 10 Штук (листики)

Лайм 1/2 Штуки

Сахар 40 Грамм

Ром 40 Миллилитров (белый)

Содовая 150 Миллилитров (газировка)

Лед 6 Штук (кубики)

Количество порций 1

Калорийность

97 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мохито на газировке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Мохито. Мяту сполосните, лайм тщательно вымойте в горячей воде.

Лайм порежьте на четыре колечка. В высокий стакан выложите два кружочка лайма, сахар и мяту. Подавите и уберите мятый лайм.

В стакан налейте ром и хорошо перемешайте до растворения сахара. Добавьте оставшийся лайм и лед. Залейте все газированной водой и сразу подавайте напиток.

Приятного употребления!