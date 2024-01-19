Описание приготовления:
Такой Мохито можно сделать на простой газированной воде или на сладком напитке, например, Спрайт, но тогда нужно отказаться от сахара. Вместо лайма можно взять лимон, но тогда напиток получится с более сильным ароматом. Вместо рома можно взять водку, джин или виски.
Основной ингредиент: Фрукты / Лайм Блюдо: Напитки / Коктейли / Мохито
Состав / Ингредиенты:
- Мята 10 Штук (листики)
- Лайм 1/2 Штуки
- Сахар 40 Грамм
- Ром 40 Миллилитров (белый)
- Содовая 150 Миллилитров (газировка)
- Лед 6 Штук (кубики)
Количество порций 1
Калорийность
97 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мохито на газировке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Мохито. Мяту сполосните, лайм тщательно вымойте в горячей воде.
Лайм порежьте на четыре колечка. В высокий стакан выложите два кружочка лайма, сахар и мяту. Подавите и уберите мятый лайм.
В стакан налейте ром и хорошо перемешайте до растворения сахара. Добавьте оставшийся лайм и лед. Залейте все газированной водой и сразу подавайте напиток.
Приятного употребления!