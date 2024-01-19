«Всего по одной» — даже записывать не надо. Простой рецепт тонких блинчиков с дырочками

Блины всегда считались простым блюдом, которое готовится, как правило, на завтрак. В XX веке блины стали важной частью кулинарии для большинства европейских стран. В Америке открылось огромное число блинных, существующих и сегодня. Одним из самых популярных видов блинов является “Шоколадница”. Данные блины тонкие и имеют начинку в виде шоколада. Как десерт блины “Шоколадница” стали востребованы во многих ресторанах.

Сейчас к блинам не возникает такого сильного ажиотажа. Люди привыкли к тому, что блины можно купить в магазине и разогреть дома. Но, лучше домашних блинов еще ничего не создали.

Ингредиенты для домашних блинов:

мука — 300 г;

кефир 2,5% — 300 мл;

молоко — 300 мл;

яйцо — шт.;

сахар — ст.л.;

растительное масло — ст.л.;

сода — ч.л.;

соль — щепотка.

Приготовление домашних блинов:

В миску с мукой разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок. Вливаем в миску с мукой кефир частями, замешиваем тесто венчиком.

К тесту высыпаем соду, продолжаем венчиком замешивать тесто. В густое тесто на кефире выливаем молоко, снова перемешиваем венчиком и получаем жидкое тесто.

В сковороде с растительным маслом обжариваем блины классическим методом.

Как только верхушка схватится, образуются пузырьки на поверхности, переворачиваем на другую сторону и жарим 20-25 секунд.

Обжариваем на среднем огне.

Подавать блины рекомендуется со сметаной. Получаются тонкие блины, для которых не нужно разогревать ни молоко, ни кефир.