«Всего по одной» — даже записывать не надо. Простой рецепт тонких блинчиков с дырочками

Блины всегда считались простым блюдом, которое готовится, как правило, на завтрак. В XX веке блины стали важной частью кулинарии для большинства европейских стран. В Америке открылось огромное число блинных, существующих и сегодня. Одним из самых популярных видов блинов является “Шоколадница”. Данные блины тонкие и имеют начинку в виде шоколада. Как десерт блины “Шоколадница” стали востребованы во многих ресторанах.
Сейчас к блинам не возникает такого сильного ажиотажа. Люди привыкли к тому, что блины можно купить в магазине и разогреть дома. Но, лучше домашних блинов еще ничего не создали.
Ингредиенты для домашних блинов:
- мука — 300 г;
- кефир 2,5% — 300 мл;
- молоко — 300 мл;
- яйцо — шт.;
- сахар — ст.л.;
- растительное масло — ст.л.;
- сода — ч.л.;
- соль — щепотка.
Приготовление домашних блинов:
В миску с мукой разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок. Вливаем в миску с мукой кефир частями, замешиваем тесто венчиком.
К тесту высыпаем соду, продолжаем венчиком замешивать тесто. В густое тесто на кефире выливаем молоко, снова перемешиваем венчиком и получаем жидкое тесто.
В сковороде с растительным маслом обжариваем блины классическим методом.
Как только верхушка схватится, образуются пузырьки на поверхности, переворачиваем на другую сторону и жарим 20-25 секунд.
Обжариваем на среднем огне.
Подавать блины рекомендуется со сметаной. Получаются тонкие блины, для которых не нужно разогревать ни молоко, ни кефир.