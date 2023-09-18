Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

Легкие для приготовления салаты всегда ценились в народе. Дело в том, что такие блюда можно подавать как к праздничному столу, так и на обед или ужин. Как правило, бюджетные салаты не имеют какого-либо официального названия, как например Цезарь и Оливье. При этом их готовят многие на постоянной основе, потому это они вкусные и быстрые.

Не стоит забывать, что такие салаты бывают полезными, ибо имеют в составе много овощей и даже фруктов. Расскажем рецепт одного из простых и бюджетных салатов на стол.

Ингредиенты для салата:

копченая колбаса — 200 г;

болгарский перец – 1 шт.;

яйца отварные — 3 шт.;

помидор — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

твердый сыр — 150 г;

укроп — пучок;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком огурцы. Очищаем от внутренностей болгарские перцы и нарезаем тоже маленьким кубиком.

Измельчаем на крупных резцах терки сыр, смешиваем в салатнике с огурцами и перцами. Нарезаем маленькими кусочками копченую колбасу. Можно заменить на ветчину по желанию.

Отваренные вкрутую яйца остужаем и очищаем, нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем в салат колбасу и яйца.

Маленьким кубиком режем помидоры, шинкуем укроп, выкладываем в салат томаты и зелень. Добавляем в салат соль и черный молотый перец, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

В результате получается недорогой повседневный салат.

Он готовится буквально из того, что есть в холодильнике почти всегда.