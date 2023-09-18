Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

Легкие для приготовления салаты всегда ценились в народе. Дело в том, что такие блюда можно подавать как к праздничному столу, так и на обед или ужин. Как правило, бюджетные салаты не имеют какого-либо официального названия, как например Цезарь и Оливье. При этом их готовят многие на постоянной основе, потому это они вкусные и быстрые.
Не стоит забывать, что такие салаты бывают полезными, ибо имеют в составе много овощей и даже фруктов. Расскажем рецепт одного из простых и бюджетных салатов на стол.
Ингредиенты для салата:
- копченая колбаса — 200 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- яйца отварные — 3 шт.;
- помидор — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- укроп — пучок;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление салата:
Нарезаем маленьким кубиком огурцы. Очищаем от внутренностей болгарские перцы и нарезаем тоже маленьким кубиком.
Измельчаем на крупных резцах терки сыр, смешиваем в салатнике с огурцами и перцами. Нарезаем маленькими кусочками копченую колбасу. Можно заменить на ветчину по желанию.
Отваренные вкрутую яйца остужаем и очищаем, нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем в салат колбасу и яйца.
Маленьким кубиком режем помидоры, шинкуем укроп, выкладываем в салат томаты и зелень. Добавляем в салат соль и черный молотый перец, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
В результате получается недорогой повседневный салат.
Он готовится буквально из того, что есть в холодильнике почти всегда.