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Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

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Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

Легкие для приготовления салаты всегда ценились в народе. Дело в том, что такие блюда можно подавать как к праздничному столу, так и на обед или ужин. Как правило, бюджетные салаты не имеют какого-либо официального названия, как например Цезарь и Оливье. При этом их готовят многие на постоянной основе, потому это они вкусные и быстрые.

Не стоит забывать, что такие салаты бывают полезными, ибо имеют в составе много овощей и даже фруктов. Расскажем рецепт одного из простых и бюджетных салатов на стол.

Ингредиенты для салата:

  • копченая колбаса — 200 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • яйца отварные — 3 шт.;
  • помидор — 2 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • укроп — пучок;
  • перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком огурцы. Очищаем от внутренностей болгарские перцы и нарезаем тоже маленьким кубиком.

Измельчаем на крупных резцах терки сыр, смешиваем в салатнике с огурцами и перцами. Нарезаем маленькими кусочками копченую колбасу. Можно заменить на ветчину по желанию.

Отваренные вкрутую яйца остужаем и очищаем, нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем в салат колбасу и яйца.

Маленьким кубиком режем помидоры, шинкуем укроп, выкладываем в салат томаты и зелень. Добавляем в салат соль и черный молотый перец, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

В результате получается недорогой повседневный салат.

Мой повседневный салат: вкусно и легко. Готовлю 3 раза в неделю и ем почти каждый день

Он готовится буквально из того, что есть в холодильнике почти всегда.

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