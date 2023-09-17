Описание приготовления:
Жареная картошка с лисичками получается очень ароматной, а жареный лук придает ей приятную сладковатую нотку. Жарить картошку лучше всего в чугунной сковороде на растительном масле без запаха и вкуса, чтобы не перебить аромат грибов.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Грибы / Лисички Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Лисички 500 Грамм
- Картофель 4 Штуки (крупный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 30 Миллилитров (для жарки)
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
71 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареная картошка с лисичками и луком на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареной картошки с лисичками и луком. Грибы переберите, почистите, вымойте и обсушите.
Репчатый лук почистите, порежьте и обжарьте на среднем огне до прозрачности.
Лисички порежьте и добавьте в сковороду с луком. Обжаривайте все еще 5 минут.
Очищенный картофель порежьте соломкой, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите картофель в сковороду с грибами и луком.
Все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут до готовности. После этого все посолите, прибавьте огонь и обжарьте еще 5 минут. Подавайте сразу.
Приятного аппетита!