Описание приготовления:

Жареная картошка с лисичками получается очень ароматной, а жареный лук придает ей приятную сладковатую нотку. Жарить картошку лучше всего в чугунной сковороде на растительном масле без запаха и вкуса, чтобы не перебить аромат грибов.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Грибы / Лисички Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Лисички 500 Грамм

Картофель 4 Штуки (крупный)

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 30 Миллилитров (для жарки)

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

71 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареная картошка с лисичками и луком на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареной картошки с лисичками и луком. Грибы переберите, почистите, вымойте и обсушите.

Репчатый лук почистите, порежьте и обжарьте на среднем огне до прозрачности.

Лисички порежьте и добавьте в сковороду с луком. Обжаривайте все еще 5 минут.

Очищенный картофель порежьте соломкой, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите картофель в сковороду с грибами и луком.

Все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 15-20 минут до готовности. После этого все посолите, прибавьте огонь и обжарьте еще 5 минут. Подавайте сразу.

Приятного аппетита!