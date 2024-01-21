Можно ли жарить на оливковом масле: не все об этом знают
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Невероятный ингредиент / Фото unsplash
Уборка продолжается с поздней осени до конца весны. Нежные оливки часто нужно собирать вручную во избежание повреждения. Тщательно отобранные плоды попадают на масло, где производят свежее, ароматное и ароматное масло.
Можно ли жарить на оливковом масле
Оливковое масло на 73% состоит из мононенасыщенной олеиновой кислоты. Вместе с насыщенными кислотами она составляет около 90% состава масла. Благодаря этому при нагревании до высоких температур оливковое масло не претерпевает отрицательных химических изменений.
Применяя масло из оливок, можно приготовить разнообразные блюда. Этот продукт отлично нагревается до температуры 175 – 185 градусов. Для жарки подходит масло, полученное первым отжимом. На упаковке такого продукта есть специальный знак Extra Virgin. Если температура приготовления блюда превысит 180 градусов, то лучше подойдет оливковое масло Pomace, которое выдерживает температуру около 260 градусов.
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