Описание приготовления:
Салат с мидиями и помидорами готовится на одном дыхании, если у вас есть в наличии баночка мидий в маринаде. Впрочем, блюдо можно приготовить и со свежими морепродуктами, обжарив их 3-5 минут в сковороде с растительным маслом. Пекинскую капусту допустимо заменить шпинатом или миксом салатных листьев, а майонез — сметаной или лимонной заправкой.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Мидии 150 Грамм (в маринаде)
- Капуста пекинская 150 Грамм
- Помидоpы 2 Штуки
- Майонез 1,5 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Лук репчатый 1 Штука (мелкий)
Количество порций 2
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с мидиями и помидорами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Лук очистите от шелухи и промойте в воде вместе с помидорами.
Промойте пекинскую капусту и нарежьте ее листовую не жесткую часть ломтиками или лентами, как вам больше нравится. Посолите нарезку и слегка перетрите руками в салатнике до мягкости.
Очищенный лук нарежьте полукольцами, а помидоры — дольками, вырезав зеленые сердцевинки. Выложите нарезки в салатник.
Добавьте майонез любой жирности или лимонную заправку с оливковым маслом, щепотку молотого черного перца и все перемешайте.
Слейте маринад с мидий и добавьте их в салат. По желанию блюдо можно еще раз перемешать или добавить измельченную зелень укропа, петрушки.
Выложите салат с мидиями и помидорами на тарелку и подайте к столу сразу же после приготовления.