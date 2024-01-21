Описание приготовления:

Салат с мидиями и помидорами готовится на одном дыхании, если у вас есть в наличии баночка мидий в маринаде. Впрочем, блюдо можно приготовить и со свежими морепродуктами, обжарив их 3-5 минут в сковороде с растительным маслом. Пекинскую капусту допустимо заменить шпинатом или миксом салатных листьев, а майонез — сметаной или лимонной заправкой.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Мидии 150 Грамм (в маринаде)

Капуста пекинская 150 Грамм

Помидоpы 2 Штуки

Майонез 1,5 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Перец черный молотый 1 Щепотка

Лук репчатый 1 Штука (мелкий)

Количество порций 2

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с мидиями и помидорами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лук очистите от шелухи и промойте в воде вместе с помидорами.

Промойте пекинскую капусту и нарежьте ее листовую не жесткую часть ломтиками или лентами, как вам больше нравится. Посолите нарезку и слегка перетрите руками в салатнике до мягкости.

Очищенный лук нарежьте полукольцами, а помидоры — дольками, вырезав зеленые сердцевинки. Выложите нарезки в салатник.

Добавьте майонез любой жирности или лимонную заправку с оливковым маслом, щепотку молотого черного перца и все перемешайте.

Слейте маринад с мидий и добавьте их в салат. По желанию блюдо можно еще раз перемешать или добавить измельченную зелень укропа, петрушки.

Выложите салат с мидиями и помидорами на тарелку и подайте к столу сразу же после приготовления.