Можно ли запекать яблоки в микроволновке: рецепт, которым вы хотите воспользоваться

Высокий темп современной жизни часто оставляет нас в поиске быстрых и эффективных решений. Особенно когда речь идет о приготовлении вкусных сезонных блюд.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если вы ищете непринужденный и вкусный способ приготовления яблок, микроволновка может стать надежным помощником. Такой способ приготовления позволит сберечь всю вкусовую и полезную ценность этого фрукта.

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Рецепт яблок, запеченных в микроволновке

Время : 15 минут

: 15 минут порций : 2

Ингредиенты :

– 4 яблока;

– 4 столовые ложки меда;

– корица по вкусу;

– имбирь по вкусу.

Приготовление :

Помойте яблоки, удалите из них сердцевину и положите фрукты в посуду, подходящую для микроволновки. В каждое яблоко налейте мед, посыпьте корицей и имбирем и полейте сверху небольшим количеством меда. Поставьте яблоки в микроволновку. Если вы хотите приготовить закуску быстро, установите мощность устройства на 900 Вт и запекайте 5 минут. Если микроволновая печь слабее, время выпекания можно увеличить до 15 минут. Извлеките яблоки, полейте оставшимся в блюде медом и наслаждайтесь их вкусом.

Чем еще можно начинить яблоки

Печеные яблоки – это вкусная, которую можно варьировать по вкусовым предпочтениям. Вот несколько идей для начинок, которые можно использовать при приготовлении печеных яблок:

Смешайте мягкий сыр (например, крем-сыр или рикоту) с сахаром, ванилью и цедрой цитрусовых. Это создаст нежный вкус.

Добавьте к яблокам нарезанные сухофрукты. Заполните это смесью меда и цитрусового сока.

Коктейль из специй полейте яблоки медом и посыпьте смесью корицы, мускатного ореха и имбиря. Это придаст блюду теплый и ароматный вкус.

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