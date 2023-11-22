ГлавнаяРецептыМожно ли запекать яблоки в микроволновке: рецепт, которым вы хотите воспользоваться Можно ли запекать яблоки в микроволновке: рецепт, которым вы хотите воспользоваться На чтение: 2 минуты Высокий темп современной жизни часто оставляет нас в поиске быстрых и эффективных решений. Особенно когда речь идет о приготовлении вкусных сезонных блюд. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вы ищете непринужденный и вкусный способ приготовления яблок, микроволновка может стать надежным помощником. Такой способ приготовления позволит сберечь всю вкусовую и полезную ценность этого фрукта. Интересно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт яблок, запеченных в микроволновке Время : 15 минут порций : 2 Ингредиенты : – 4 яблока; – 4 столовые ложки меда; – корица по вкусу; – имбирь по вкусу. Приготовление : Помойте яблоки, удалите из них сердцевину и положите фрукты в посуду, подходящую для микроволновки. В каждое яблоко налейте мед, посыпьте корицей и имбирем и полейте сверху небольшим количеством меда. Поставьте яблоки в микроволновку. Если вы хотите приготовить закуску быстро, установите мощность устройства на 900 Вт и запекайте 5 минут. Если микроволновая печь слабее, время выпекания можно увеличить до 15 минут. Извлеките яблоки, полейте оставшимся в блюде медом и наслаждайтесь их вкусом. Чем еще можно начинить яблоки Печеные яблоки – это вкусная, которую можно варьировать по вкусовым предпочтениям. Вот несколько идей для начинок, которые можно использовать при приготовлении печеных яблок: Смешайте мягкий сыр (например, крем-сыр или рикоту) с сахаром, ванилью и цедрой цитрусовых. Это создаст нежный вкус. Добавьте к яблокам нарезанные сухофрукты. Заполните это смесью меда и цитрусового сока. Коктейль из специй полейте яблоки медом и посыпьте смесью корицы, мускатного ореха и имбиря. Это придаст блюду теплый и ароматный вкус. Для вкуса: какой виноград выбрать для приготовления вина. Поделитесь с друзьями