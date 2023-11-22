Описание приготовления:

В творог дополнительно можно вмешать изюм. А муку можно заменить на рисовую или на манку.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

Творог 300 Грамм (5-9% жирности)

Яйцo 1 Штука

Сахар 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 2-3 Ст. ложек (+ немного для обваливания)

Соль 1 Щепотка

Ванилин 1 Щепотка

Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Сода 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырники в мультипекаре»

Для приготовления сырников подготовьте необходимые ингредиенты. Творог выбирайте не сильно влажный, иначе придется добавлять больше муки.

В чашу выложите творог. Если есть необходимость, то разомните его вилкой для более однородной консистенции. Можно протереть через сито.

Затем вмешайте в творог сахар и яйцо.

Добавьте соль, ванилин и муку с содой. В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться чуть больше.

Руками формируйте небольшие сырники и обваливайте их в муке. Учитывайте, что они увеличатся в размере при выпекании.

Мультипекарь разогрейте до горячего состояния. Перед первой порцией смажьте растительным маслом и выложите два сырника. Закройте крышку и готовьте 4-6 минут. Ориентируйтесь по своей технике.

Сырники увеличились в размере и подрумянились. Переложите их на тарелку.

Дайте сырникам немного полежать, чтобы они слегка остыли. Дополните сгущенкой или сметаной.

Приятного угощения!