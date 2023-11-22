Описание приготовления:
В творог дополнительно можно вмешать изюм. А муку можно заменить на рисовую или на манку.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм (5-9% жирности)
- Яйцo 1 Штука
- Сахар 2 Ст. ложки
- Мука пшеничная 2-3 Ст. ложек (+ немного для обваливания)
- Соль 1 Щепотка
- Ванилин 1 Щепотка
- Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
- Сода 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
206 ккал
Калорийность
4 г
Белки
17 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырники в мультипекаре»
Для приготовления сырников подготовьте необходимые ингредиенты. Творог выбирайте не сильно влажный, иначе придется добавлять больше муки.
В чашу выложите творог. Если есть необходимость, то разомните его вилкой для более однородной консистенции. Можно протереть через сито.
Затем вмешайте в творог сахар и яйцо.
Добавьте соль, ванилин и муку с содой. В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться чуть больше.
Руками формируйте небольшие сырники и обваливайте их в муке. Учитывайте, что они увеличатся в размере при выпекании.
Мультипекарь разогрейте до горячего состояния. Перед первой порцией смажьте растительным маслом и выложите два сырника. Закройте крышку и готовьте 4-6 минут. Ориентируйтесь по своей технике.
Сырники увеличились в размере и подрумянились. Переложите их на тарелку.
Дайте сырникам немного полежать, чтобы они слегка остыли. Дополните сгущенкой или сметаной.
Приятного угощения!