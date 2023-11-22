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Сырники в мультипекаре

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Сырники в мультипекаре

Описание приготовления:

В творог дополнительно можно вмешать изюм. А муку можно заменить на рисовую или на манку.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 300 Грамм (5-9% жирности)
  • Яйцo 1 Штука
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Мука пшеничная 2-3 Ст. ложек (+ немного для обваливания)
  • Соль 1 Щепотка
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
  • Сода 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырники в мультипекаре»

Сырники в мультипекаре

Для приготовления сырников подготовьте необходимые ингредиенты. Творог выбирайте не сильно влажный, иначе придется добавлять больше муки.

Сырники в мультипекаре

В чашу выложите творог. Если есть необходимость, то разомните его вилкой для более однородной консистенции. Можно протереть через сито.

Сырники в мультипекаре

Затем вмешайте в творог сахар и яйцо.

Сырники в мультипекаре

Добавьте соль, ванилин и муку с содой. В зависимости от влажности творога, муки может понадобиться чуть больше.

Сырники в мультипекаре

Руками формируйте небольшие сырники и обваливайте их в муке. Учитывайте, что они увеличатся в размере при выпекании.

Сырники в мультипекаре

Мультипекарь разогрейте до горячего состояния. Перед первой порцией смажьте растительным маслом и выложите два сырника. Закройте крышку и готовьте 4-6 минут. Ориентируйтесь по своей технике.

Сырники в мультипекаре

Сырники увеличились в размере и подрумянились. Переложите их на тарелку.

Сырники в мультипекаре

Дайте сырникам немного полежать, чтобы они слегка остыли. Дополните сгущенкой или сметаной.

Сырники в мультипекаре

Приятного угощения!

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