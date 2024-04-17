Молочный десерт без яиц и выпечки

При отсутствии желания включать духовку этот рецепт сладкого блюда точно сможет вас выручить. Испанский молочный десерт без яиц не предполагает выпекание. Но, несмотря на свою простоту приготовления, это лакомство обладает безупречным вкусом. Именно потому оно приковало к себе внимание гурманов со всех уголков мира.

Этот десерт имеет древние корни и историю, уходящую вглубь испанской культуры. Используемые ингредиенты (сгущенное молоко и сливки) воплощают в себе богатство и обилие средиземноморских пастбищ, где коровы пасутся на сочной зеленой траве. Благодаря этому их молоко высокого качества.

Что делает особенным легкий молочный десерт без яиц

Безусловно, отсутствие необходимости использования пшеничной муки, яиц и духовки во время приготовления этого десерта делает его очень популярным. Однако поражает такое лакомство именно легкостью и нежностью. Процесс его приготовления подразумевает лишь смешивание сгущенного молока со свежими сливками и обычным молоком в правильных пропорциях для создания столь идеального сочетания сладости и кремовости.

Ингредиенты

Молоко400 мл Сгущенное молоко370 г Сливки200 мл Желатин12 г

Приготовление

Вливаем в чашу блендера молоко. Добавляем сливки. Их можно брать любой жирности. Добавляем сгущенное молоко. Пробиваем всё в блендере в течение 2 минут. В небольшую емкость всыпаем быстрорастворимый желатин. Заливаем его водой. Хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин набухать при комнатной температуре на 15 минут.На водяной бане распускаем желатин до получения однородной смеси. Вводим ее к основному составу. Снова пробиваем всё блендером в течение 1 минуты. Берем силиконовую форму. Смазываем ее подсолнечным маслом. Выливаем в форму молочную смесь, равномерно ее распределяя.Отправляем десерт в морозильную камеру на 2 часа до полного застывания. Готово!

К слову, вы можете отправить такой десерт застывать или в большой силиконовой форме, или в порционных стеклянных бокалах, как это делают в Испании. Если вам больше по душе второй вариант, не смазывайте перед этим внутреннюю часть емкостей маслом. Ведь вам не придется извлекать из них десерт. Подайте молочное лакомство прямо в бокалах, чтобы подчеркнуть его изысканный внешний вид и текстуру. К слову, добавление на верхушку тонко нарезанных фруктов или орехов придаст этому сладкому блюду дополнительный вкусовой акцент и эстетическое очарование.