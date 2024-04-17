Вкуснейшие капустные котлеты. Бюджетный рецепт на каждый день

Капустные котлеты могут быть полезны, так как содержат витамины, минералы и клетчатку. Например, в таких котлетах, как правило, низкая калорийность. Это делает капустные котлеты подходящими для людей, которые следят за своим весом.

В капустных котлетах высокое содержание клетчатки. Она помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Также капуста содержит витамины С, К, В6, калий, марганец и другие полезные вещества. Они укрепляют иммунную систему, улучшить обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы.

Расскажем, как приготовить вкусные капустные котлеты.

Ингредиенты:

Капуста — 400 г;

Фарш — 600 г;

Лук — 2 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Чёрный перец — 1/3 ч.л.;

Мука — 5 ст.л.;

Вода — 4 ст.л.;

Масло растительное — 50 мл.

Приготовление капустных котлет:

Нарезаем не особо мелко капусту и лук, измельчаем до состояния кашицы в блендере. К овощной массе выкладываем фарш, разбиваем яйцо, солим, посыпаем паприкой и черным перцем.

Замешиваем руками однородную массу из фарша и капустной смеси. Формуем котлеты, которые затем обваливаем в муке.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон.

Кладем котлеты в форму для запекания, поливаем водой и накрываем фольгой.

Выпекаем котлеты при 180 градусах 20 минут.

В результате мы получаем сочные вкусные капустные котлеты. Это хороший вариант ужина, когда в холодильнике остается не так уж много фарша.