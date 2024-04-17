Вкуснейшие капустные котлеты. Бюджетный рецепт на каждый день

Капустные котлеты могут быть полезны, так как содержат витамины, минералы и клетчатку. Например, в таких котлетах, как правило, низкая калорийность. Это делает капустные котлеты подходящими для людей, которые следят за своим весом.
В капустных котлетах высокое содержание клетчатки. Она помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Также капуста содержит витамины С, К, В6, калий, марганец и другие полезные вещества. Они укрепляют иммунную систему, улучшить обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы.
Расскажем, как приготовить вкусные капустные котлеты.
Ингредиенты:
- Капуста — 400 г;
- Фарш — 600 г;
- Лук — 2 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Чёрный перец — 1/3 ч.л.;
- Мука — 5 ст.л.;
- Вода — 4 ст.л.;
- Масло растительное — 50 мл.
Приготовление капустных котлет:
Нарезаем не особо мелко капусту и лук, измельчаем до состояния кашицы в блендере. К овощной массе выкладываем фарш, разбиваем яйцо, солим, посыпаем паприкой и черным перцем.
Замешиваем руками однородную массу из фарша и капустной смеси. Формуем котлеты, которые затем обваливаем в муке.
В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон.
Кладем котлеты в форму для запекания, поливаем водой и накрываем фольгой.
Выпекаем котлеты при 180 градусах 20 минут.
В результате мы получаем сочные вкусные капустные котлеты. Это хороший вариант ужина, когда в холодильнике остается не так уж много фарша.