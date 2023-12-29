Ищите сладкое блюдо, для приготовления которого не нужно включать духовой шкаф? Поздравляем — ваши поиски окончены! Невесомый молочный десерт с орехами, рецептом которого решила поделиться наша редакция, не требует выпекания. Желатин и яйца вам также не понадобятся.

Готовим изумительное лакомство «Зимние шапки» прямо в стаканах. Только учтите, что они должны немного расширяться кверху или быть полностью ровными. Тогда десерт можно будет легко вынуть из емкостей. Кстати, для этой цели можете использовать 4 стеклянных стакана объемом 250 мл.

Как красиво украсить молочный десерт с орехами

Чтобы десерт выглядел максимально аппетитно, обваляйте его в ореховой крошке. Также советуем приготовить шоколадную глазурь, которая будет очень выигрышно смотреться. При желании сделайте еще и завершающий штрих. Посыпьте блюдо измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Ингредиенты

Молоко1 л Пшеничная мука120 г Крахмал2 ст. л. Сахар170 г Сливочное масло20 г Ванильный сахар10 г Грецкие орехи120 г Черный шоколад50 г Сливки3 ст. л.

Приготовление

Влейте в сотейник с толстым дном молоко. Всыпьте пшеничную муку, сахар и картофельный крахмал. Отправьте на огонь. Варите содержимое сотейника на умеренном огне, постоянно помешивая.Когда молочная смесь загустеет и начнет закипать, проварите ее еще 1 минуту и уберите с плиты. Добавьте в крем размягченное сливочное масло и ванильный сахар. Перемешайте всё венчиком до однородности.Разлейте горячую массу по стеклянным стаканам. Оставьте ее до полного остывания при комнатной температуре. Затем уберите будущий десерт в холодильник на ночь. Подсушите на сковороде грецкие орехи (без добавления подсолнечного масла). Измельчите их ножом в небольшую крошку.Достаньте стаканы из холодильника. Положите их на бок (тогда воздух начнет заходить между стенками емкостей и десертом). Потом переверните стаканы вверх дном и аккуратно извлеките молочную массу. Разрежьте застывшее лакомство поперек на 2 равные части. Обмакните бока десерта в измельченные грецкие орехи. Выложите молочные шайбы на блюдо.Приготовьте глазурь. Разделите черный шоколад на небольшие кусочки. Поместите их в стеклянную емкость. Добавьте сливки жирностью 10 %. Растопите смесь на паровой бане или в микроволновке. Перемешайте ее до однородной консистенции.Полейте верх молочного десерта шоколадной глазурью, равномерно ее распределяя при помощи ложки. Украсьте лакомство оставшейся крошкой из грецких орехов.

После того как глазурь застынет, невероятной красоты десерт можно будет презентовать гостям. Это порционное сладкое блюдо хорошо тем, что его очень удобно есть. Понравился ли вам рецепт такого необычного десерта?