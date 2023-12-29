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Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

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Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

Котлеты являются универсальным блюдом для ужина. Они готовятся просто, при этом всегда получаются вкусными. Особенно сочные и яркие по вкусу котлеты домашнего приготовления. Если сравнивать с покупными замороженными котлетами, разница чувствуется моментально.

Почему не стоит делать выбор в сторону магазинных котлет?

Во-первых, вы не знаете, из какого мяса приготовлены такие котлеты. Чем меньше цена — тем скуднее мясо в котлетах;

Во-вторых, замороженные котлеты сильно уменьшатся в размерах при жарке. Вместо большой котлеты вы получаете маленькую и водянистую.

Приготовим простые котлеты в подливе.

Ингредиенты для котлет:

  • фарш — 500 г;
  • рис — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • яйцо — 1 шт.

Ингредиенты для подливы:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — ½ ч.л.;
  • вода — 600 мл;
  • мука — 3 ст.л.

Приготовление котлет с подливой:

Отвариваем в 200 мл воды рис. Нарезаем мелко лук, смешиваем с фаршем. Туда же добавляем отварной рис, разбиваем яйцо, высыпаем соль и специи, тщательно перемешиваем.

Формируем из фарша котлеты, выкладываем в форму для запекания.

Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

В сковороде на растительном масле обжариваем заранее нарезанный лук и натертую морковь.

Добавляем к размягченным овощам томатную пасту, солим. Оставляем тушиться под крышкой. Солим смесь, выливаем 200 мл воды.

В оставшиеся 400 мл высыпаем муку, перемешиваем, солим, высыпаем сахар. Вливаем в овощную смесь 400 мл воды, оставляем под крышкой до закипания.

Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

Далее варим подливу 4-5 минут. 

Выливаем подливу на котлеты, запекаем при 180 градусах 45 минут.

Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

После приготовления можно украсить котлеты зеленью.

Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

К блюду подходит любой гарнир, от пюре из картошки до макарон.

Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

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