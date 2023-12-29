Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

Котлеты являются универсальным блюдом для ужина. Они готовятся просто, при этом всегда получаются вкусными. Особенно сочные и яркие по вкусу котлеты домашнего приготовления. Если сравнивать с покупными замороженными котлетами, разница чувствуется моментально.
Почему не стоит делать выбор в сторону магазинных котлет?
Во-первых, вы не знаете, из какого мяса приготовлены такие котлеты. Чем меньше цена — тем скуднее мясо в котлетах;
Во-вторых, замороженные котлеты сильно уменьшатся в размерах при жарке. Вместо большой котлеты вы получаете маленькую и водянистую.
Приготовим простые котлеты в подливе.
Ингредиенты для котлет:
- фарш — 500 г;
- рис — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- яйцо — 1 шт.
Ингредиенты для подливы:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — ½ ч.л.;
- вода — 600 мл;
- мука — 3 ст.л.
Приготовление котлет с подливой:
Отвариваем в 200 мл воды рис. Нарезаем мелко лук, смешиваем с фаршем. Туда же добавляем отварной рис, разбиваем яйцо, высыпаем соль и специи, тщательно перемешиваем.
Формируем из фарша котлеты, выкладываем в форму для запекания.
В сковороде на растительном масле обжариваем заранее нарезанный лук и натертую морковь.
Добавляем к размягченным овощам томатную пасту, солим. Оставляем тушиться под крышкой. Солим смесь, выливаем 200 мл воды.
В оставшиеся 400 мл высыпаем муку, перемешиваем, солим, высыпаем сахар. Вливаем в овощную смесь 400 мл воды, оставляем под крышкой до закипания.
Далее варим подливу 4-5 минут.
Выливаем подливу на котлеты, запекаем при 180 градусах 45 минут.
После приготовления можно украсить котлеты зеленью.
К блюду подходит любой гарнир, от пюре из картошки до макарон.