Почему из фарша я не готовила так раньше. Вся семья будет просить добавку: вкусные домашние котлеты

Котлеты являются универсальным блюдом для ужина. Они готовятся просто, при этом всегда получаются вкусными. Особенно сочные и яркие по вкусу котлеты домашнего приготовления. Если сравнивать с покупными замороженными котлетами, разница чувствуется моментально.

Почему не стоит делать выбор в сторону магазинных котлет?

Во-первых, вы не знаете, из какого мяса приготовлены такие котлеты. Чем меньше цена — тем скуднее мясо в котлетах;

Во-вторых, замороженные котлеты сильно уменьшатся в размерах при жарке. Вместо большой котлеты вы получаете маленькую и водянистую.

Приготовим простые котлеты в подливе.

Ингредиенты для котлет:

фарш — 500 г;

рис — 100 г;

лук — 1 шт.;

соль — ½ ч.л.;

яйцо — 1 шт.

Ингредиенты для подливы:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ½ ч.л.;

вода — 600 мл;

мука — 3 ст.л.

Приготовление котлет с подливой:

Отвариваем в 200 мл воды рис. Нарезаем мелко лук, смешиваем с фаршем. Туда же добавляем отварной рис, разбиваем яйцо, высыпаем соль и специи, тщательно перемешиваем.

Формируем из фарша котлеты, выкладываем в форму для запекания.

В сковороде на растительном масле обжариваем заранее нарезанный лук и натертую морковь.

Добавляем к размягченным овощам томатную пасту, солим. Оставляем тушиться под крышкой. Солим смесь, выливаем 200 мл воды.

В оставшиеся 400 мл высыпаем муку, перемешиваем, солим, высыпаем сахар. Вливаем в овощную смесь 400 мл воды, оставляем под крышкой до закипания.

Далее варим подливу 4-5 минут.

Выливаем подливу на котлеты, запекаем при 180 градусах 45 минут.

После приготовления можно украсить котлеты зеленью.

К блюду подходит любой гарнир, от пюре из картошки до макарон.