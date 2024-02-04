Муж захотел настоящих котлет. Такие подают только в ресторанах: делюсь правильным рецептом

Котлеты, как и большинство других культовых продуктов, стали излюбленным вдохновением для многих ценителей прекрасного. Например, для Сальвадора Дали. Дело в том, что художник запечатлел котлеты на одной из своих работ. Примечательно, что на этой же картине Дали также написал свою жену.

Две жареные котлеты были переброшены через плечо жены на картине художника. Свое видение этого произведения Сальвадор объяснил любовью и к котлетам, и к супруге.

Приготовим вместе это культовое блюдо.

Ингредиенты для котлет:

свинина — 1 кг;

сухой хлеб — 200 г;

молоко — 200 мл;

лук — 1 шт.;

чеснок — зубчик;

соль — ч.л.;

перец черный — ⅓ ч.л.

Приготовление котлет:

Нарезаем на небольшие куски жирную свинину. Крупно нарезаем лук, в отдельной таре замачиваем сухой хлеб молоком.

Измельчаем мясо через крупную сетку в мясорубке. Также через мясорубку пропускаем лук, чеснок. Отжимаем хлеб от молока и тоже измельчаем аналогично свинине.

Смешиваем все компоненты в одной миске, солим и перчим. Замешиваем однородный фарш, отбиваем тщательно.

Формируем котлеты.

Выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.

Как только края котлет побелеют, можно переворачивать и обжаривать на другой стороне.

После обжаривания кладем котлеты в кастрюлю. Закрываем верх кастрюли фольгой, предварительно кладем на котлеты кусочки сливочного масла.

Запекаем котлеты при 180 градусах 20 минут.

Подавать котлеты можно с картофельным пюре, маринованными грибами, луком.

Не забываем полить котлеты соком, который скапливается на дне кастрюли.