Портал про города-курорты | Perekop

Домашняя пицца с креветками и сыром

На чтение: 2 минуты
Домашняя пицца с креветками и сыром

Описание приготовления:

Для приготовления я использовала помидорки черри, но можно брать абсолютно любой сорт свежих томатов. Также очень вкусно будет, если вы будете использовать несколько сортов сыра.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 110 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Дрожжи 1/3 Чайных ложки (быстродействующие)
  • Вода 60 Миллилитров (теплая)
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Креветки 10 Штук (крупные)
  • Моцарелла 100 Грамм
  • Черри 12 Штук
  • Томатный соус 2 Ст. ложки
  • Маслины 10 Штук

Количество порций 3

Калорийность

203 ккал

Калорийность

8 г

Белки

12 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя пицца с креветками и сыром»

Домашняя пицца с креветками и сыром

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидорки черри помойте.

Домашняя пицца с креветками и сыром

В миску просейте муку и добавьте к ней дрожжи. Перемешайте.

Домашняя пицца с креветками и сыром

В стакане с теплой водой размешайте соль и сахар и залейте эту смесь в миску к муке с дрожжами.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Также залейте растительное масло.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Накройте тарелку с тестом кухонным полотенцем и дайте ему постоять в покое 30 минут.

Домашняя пицца с креветками и сыром

У меня варено-мороженные крупные креветки, поэтому я пять минут их отварила в кипящей воде, откинула на дуршлаг и затем почистила.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт в форме круга. У меня круг теста получился диаметром в 30 см.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Смажьте тесто тонким слоем томатного соуса и выложите поверх помидорки черри, разрезанные каждая на две части.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Затем равномерно разложите креветки и маслины, также разрезанные на две части каждая.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Моцареллу натрите на крупную терку и разложите поверх слоем. Отправьте выпекаться пиццу в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Домашняя пицца с креветками и сыром

Готовую пиццу разрежьте порционно и подавайте сразу же к столу.

Что будем искать? Например,Человек