Описание приготовления:
Для приготовления я использовала помидорки черри, но можно брать абсолютно любой сорт свежих томатов. Также очень вкусно будет, если вы будете использовать несколько сортов сыра.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Мука 110 Грамм
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Дрожжи 1/3 Чайных ложки (быстродействующие)
- Вода 60 Миллилитров (теплая)
- Сахар 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Креветки 10 Штук (крупные)
- Моцарелла 100 Грамм
- Черри 12 Штук
- Томатный соус 2 Ст. ложки
- Маслины 10 Штук
Количество порций 3
Калорийность
203 ккал
Калорийность
8 г
Белки
12 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашняя пицца с креветками и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидорки черри помойте.
В миску просейте муку и добавьте к ней дрожжи. Перемешайте.
В стакане с теплой водой размешайте соль и сахар и залейте эту смесь в миску к муке с дрожжами.
Также залейте растительное масло.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Накройте тарелку с тестом кухонным полотенцем и дайте ему постоять в покое 30 минут.
У меня варено-мороженные крупные креветки, поэтому я пять минут их отварила в кипящей воде, откинула на дуршлаг и затем почистила.
Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт в форме круга. У меня круг теста получился диаметром в 30 см.
Смажьте тесто тонким слоем томатного соуса и выложите поверх помидорки черри, разрезанные каждая на две части.
Затем равномерно разложите креветки и маслины, также разрезанные на две части каждая.
Моцареллу натрите на крупную терку и разложите поверх слоем. Отправьте выпекаться пиццу в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Готовую пиццу разрежьте порционно и подавайте сразу же к столу.