Описание приготовления:

Для приготовления я использовала помидорки черри, но можно брать абсолютно любой сорт свежих томатов. Также очень вкусно будет, если вы будете использовать несколько сортов сыра.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Мука 110 Грамм

Растительное масло 2 Ст. ложки

Дрожжи 1/3 Чайных ложки (быстродействующие)

Вода 60 Миллилитров (теплая)

Сахар 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Креветки 10 Штук (крупные)

Моцарелла 100 Грамм

Черри 12 Штук

Томатный соус 2 Ст. ложки

Маслины 10 Штук

Количество порций 3

Калорийность

203 ккал

Калорийность

8 г

Белки

12 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя пицца с креветками и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидорки черри помойте.

В миску просейте муку и добавьте к ней дрожжи. Перемешайте.

В стакане с теплой водой размешайте соль и сахар и залейте эту смесь в миску к муке с дрожжами.

Также залейте растительное масло.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Накройте тарелку с тестом кухонным полотенцем и дайте ему постоять в покое 30 минут.

У меня варено-мороженные крупные креветки, поэтому я пять минут их отварила в кипящей воде, откинула на дуршлаг и затем почистила.

Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт в форме круга. У меня круг теста получился диаметром в 30 см.

Смажьте тесто тонким слоем томатного соуса и выложите поверх помидорки черри, разрезанные каждая на две части.

Затем равномерно разложите креветки и маслины, также разрезанные на две части каждая.

Моцареллу натрите на крупную терку и разложите поверх слоем. Отправьте выпекаться пиццу в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Готовую пиццу разрежьте порционно и подавайте сразу же к столу.