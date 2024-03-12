Мыть или не мыть перед приготовлением: варим рассыпчатую гречку

Гречка – гарнир, который очень часто можно встретить на украинском столе. Она хорошо сочетается с овощами, мясом, рыбой. Ее универсальный вкус позволяет создавать разнообразные и вкусные блюда.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Промывание гречки перед приготовлением является важным шагом, который улучшает вкус и текстуру блюда. Этот гарнир очень прост в приготовлении, но даже он имеет несколько секретов.

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Для чего промывать гречку

Прежде чем варить гречку, тщательно промойте ее под холодной водой. Это поможет удалить избыток крахмала и лишние частицы.

Гречка содержит природные смолы, которые могут иметь неприятный привкус, особенно, если зерно хранилось долгое время. Промывка гречки помогает удалить эти смолы и придает зернам чистый вкус. Промытая гречка лучше впитывает воду во время варки, что позволяет крупе равномерно готовиться.