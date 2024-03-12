Мыть или не мыть перед приготовлением: варим рассыпчатую гречку
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Любимый гарнир / Фото pexels
Как сварить рассыпчатую гречку
Вскипятите 2 стакана воды с 1 чайной ложкой соли и 3 столовыми ложками масла. Кипятком засыпьте 1 стакан гречневой крупы. Очень аккуратно перемешайте несколько секунд, чтобы крупа не прилипла ко дну кастрюли.
Когда вода с крупой снова закипит, выключите газ (вода еще должна очень тихо кипеть). Накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться еще 15 минут. Больше не помешивайте.
Через 15 минут выключите газ и оставьте крупу еще на 10 минут пропитаться оставшейся водой. Накройте крышкой и аккуратно перемешайте, дайте выпариться минут 5. Подавайте крупу вместе с соусом на ужин.