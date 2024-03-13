Описание приготовления:

Блинчики имеют очень выраженный вкус ржаного хлеба и чем темнее хлеб, тем темнее будут блинчики. Если будите использовать бородинский хлеб, специи можно не добавлять. Такие блинчики можно подать на стол к супу, вместо хлеба ко вторым блюдам. Если испечь блинчики небольшими и наполнить разными начинками, получится необычная закуска.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Хлеб ржаной 100 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Яйцо 2 Штуки

Мука 1.5 Ст. ложки

Разрыхлитель 1/4 Чайных ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Масло для жарки По вкусу

Специи 2 Щепотки (паприка и кориандр)

Количество порций 2

Калорийность

192 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинчики из ржаного хлеба»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков из ржаного хлеба.

У ржаного хлеба удалите корки, поломайте его на кусочки и залейте молоком. Все перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Пробейте ржаной хлеб с молоком блендером до однородности. Разбейте в хлебную массу яйца, добавьте соль, сахар и всыпьте специи. Все перемешайте до однородного теста.

В массу просейте муку и добавьте разрыхлитель.

Влейте растительное масло, все хорошо перемешайте до однородного теста и дайте постоять в течение 5 минут.

На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Влейте часть теста и испеките блинчики в течение 2-3 минут, затем переверните и жарьте еще 30 секунд до готовности. Испеките так все тесто, и сразу подавайте блинчики к столу.

Приятного аппетита!