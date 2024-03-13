Описание приготовления:
Блинчики имеют очень выраженный вкус ржаного хлеба и чем темнее хлеб, тем темнее будут блинчики. Если будите использовать бородинский хлеб, специи можно не добавлять. Такие блинчики можно подать на стол к супу, вместо хлеба ко вторым блюдам. Если испечь блинчики небольшими и наполнить разными начинками, получится необычная закуска.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб ржаной 100 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Яйцо 2 Штуки
- Мука 1.5 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1/4 Чайных ложки
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Масло для жарки По вкусу
- Специи 2 Щепотки (паприка и кориандр)
Количество порций 2
Калорийность
192 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блинчики из ржаного хлеба»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков из ржаного хлеба.
У ржаного хлеба удалите корки, поломайте его на кусочки и залейте молоком. Все перемешайте и дайте постоять 10 минут.
Пробейте ржаной хлеб с молоком блендером до однородности. Разбейте в хлебную массу яйца, добавьте соль, сахар и всыпьте специи. Все перемешайте до однородного теста.
В массу просейте муку и добавьте разрыхлитель.
Влейте растительное масло, все хорошо перемешайте до однородного теста и дайте постоять в течение 5 минут.
На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Влейте часть теста и испеките блинчики в течение 2-3 минут, затем переверните и жарьте еще 30 секунд до готовности. Испеките так все тесто, и сразу подавайте блинчики к столу.
Приятного аппетита!