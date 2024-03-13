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Блинчики из ржаного хлеба

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Блинчики из ржаного хлеба

Описание приготовления:

Блинчики имеют очень выраженный вкус ржаного хлеба и чем темнее хлеб, тем темнее будут блинчики. Если будите использовать бородинский хлеб, специи можно не добавлять. Такие блинчики можно подать на стол к супу, вместо хлеба ко вторым блюдам. Если испечь блинчики небольшими и наполнить разными начинками, получится необычная закуска.
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

  • Хлеб ржаной 100 Грамм
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Яйцо 2 Штуки
  • Мука 1.5 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1/4 Чайных ложки
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Масло для жарки По вкусу
  • Специи 2 Щепотки (паприка и кориандр)

Количество порций 2

Калорийность

192 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинчики из ржаного хлеба»

Блинчики из ржаного хлеба

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков из ржаного хлеба.

Блинчики из ржаного хлеба

У ржаного хлеба удалите корки, поломайте его на кусочки и залейте молоком. Все перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Блинчики из ржаного хлеба

Пробейте ржаной хлеб с молоком блендером до однородности. Разбейте в хлебную массу яйца, добавьте соль, сахар и всыпьте специи. Все перемешайте до однородного теста.

Блинчики из ржаного хлеба

В массу просейте муку и добавьте разрыхлитель.

Блинчики из ржаного хлеба

Влейте растительное масло, все хорошо перемешайте до однородного теста и дайте постоять в течение 5 минут.

Блинчики из ржаного хлеба

На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Влейте часть теста и испеките блинчики в течение 2-3 минут, затем переверните и жарьте еще 30 секунд до готовности. Испеките так все тесто, и сразу подавайте блинчики к столу.

Блинчики из ржаного хлеба

Приятного аппетита!

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