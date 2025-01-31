На что обратить внимание при покупке маршрутизатора для домашнего использования

Маршрутизатор необходим для создания онлайн-сети и подключения устройств (смартфонов, компьютеров, планшетов, систем «умного дома») к интернету. Он выступает посредником между техникой и интернет-провайдером, принимая сигнал от оператора (через кабель или модем) и передавая его по беспроводной сети на определенной площади. Кроме Wi-Fi, многие устройства оснащены Ethernet-портами для проводного подключения, что удобно для стационарных компьютеров. Далее рассмотрим, на что обратить внимание при выборе маршрутизатора.

Определите свои потребности

Для небольших квартир или домов, где одновременно дистанционно подключаются 3–4 устройства, подойдут бюджетные модели с небольшой площадью покрытия. Если же роутер необходим для большого дома, офиса или задач с высокими требованиями (например, онлайн-игры или стриминг в 4K), стоит выбрать более мощные маршрутизаторы на сайте Алло с широким радиусом действия. Учитывайте также наличие помех — стен, предметов мебели и интерьера.

Оцените технические параметры

При выборе маршрутизатора обратите внимание на такие характеристики:

Поддерживаемые стандарты. Оптимальным выбором будут модели с поддержкой Wi-Fi последнего поколения — 5 (802.11ac) или Wi-Fi 6 (802.11ax). Такие роутеры гарантируют высокую скорость, бесперебойную работу и устойчивость к нагрузке от множества подключенных устройств. Рабочие диапазоны. Частота 2,4 ГГц обеспечивает широкое покрытие интернета, а 5 ГГц — минимальные помехи и максимальную скорость передачи сигнала. Предпочтение отдавайте вариантам с поддержкой обоих диапазонов, даже если придется заплатить немного больше. Скорость передачи данных. Сравните заявленные производителем показатели и учитывайте, что реальная скорость может быть на 30 % ниже из-за внешних факторов (физических помех, сигналов из других квартир, работы интернет-провайдера). Антенны. От их количества зависит, сколько квадратных метров будет «покрывать» маршрутизатор. Встроенные антенны надежны, а внешние обеспечивают лучшее качество сигнала. «Железо» и ОЗУ. Для стабильной работы предпочтительнее устройства с мощным процессором и внутренней памятью не менее 128–256 МБ, желательно с перспективой апгрейда. Поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA. Эти функции оптимизируют распределение сети между устройствами, особенно при массовом подключении.

Дополнительные особенности

Изучите наличие портов и интерфейсов. Гигабитные LAN-порты необходимы для проводного подключения производительных устройств, а USB-порты — для подключения мобильной техники. Проверьте наличие функций «детского» контроля, гостевых сетей и удаленного управления через смартфон, которые реализованы в маршрутизаторах из магазина ALLO в Харькове. Для защиты данных важна поддержка VPN. Рекомендуется отдавать предпочтение проверенным брендам, таким как TP-Link, Asus и подобные.