5 типів човнів для рибалки: новачкам і профі

Уявіть: світанок, туман, у руках спінінг, в передчутті клювання. Ви стоїте на березі, спостерігаючи, як повз вас на човні проходять рибалки вже з першим уловом. Так, риболовля з берегу — це вже чудово, але ж хочеться досліджувати нові горизонти! Для цього доведеться вирушити на воду.

Перший катер — це завжди хвилююче, і дуже відповідально! З чого почати? На що звернути увагу? У яких моделей оптимальне поєднання ціни, керованості, функціональності? На ці та інші питання відповідає команда Bimbarent, сервіс прокату яхт https://bimba.rent/ua/t/yacht/ для прогулянок з сім’єю, чи риболовлі з друзями.

Перед тим як перейти до лодок, невеличкий антракт про сучасні ехолоти, які вже навчились в реальному часі показувати рух мешканців під водою. Уявіть: ви можете спостерігати, як риба наближається до приманки, пробує її, а потім атакує — все це відбувається тут і зараз. Звучить неймовірно.

Хтось скаже, що — це не спортивно. А з іншого боку, технологія дає нам можливість краще «зрозуміти» рибу. Як саме? По-перше, рибалки експериментують з приманками та тактиками, вносячи коригування. По-друге, новачки, вирушаючи порибалити у вихідні з сім’єю / друзями, отримують набагато більше задоволення, спостерігаючи за підводними мешканцями — наприклад, за їх реакцією на приманку.

Три популярні системи гідролокаторів у режимі реального часу: Garmin LiveScope, Humminbird MEGA Live, Lowrance ActiveTarget.

Переходимо до катерів. Наведені нижче моделі — це не заклик к дії, а приклад для орієнтиру. На головному фото публікації зображен Sea-Doo Switch Fish Pontoon.

Алюмінієвий човен

Класика випробувана часом — доступний, міцний універсальний катер із суцільнозварної алюмінієвої конструкції для риболовлі, полювання, і навіть роботи. Можна апгрейдити — є тримачі для вудилищ, комфортні сидіння, тролінговий мотор.

Оріентовні характеристики: довжина 5 метрів, ширина 1,8 м, вантажопідйомність — 4 людини (до 500 кг), мотор 40 к.с.

Надувний, гумовий

Зберігання човна — біч багатьох рибалок-початківців. Тому надувні варіанти — супер альтернатива. Взимку його можна скласти навідь у велику шафу.

Ринок надувних човнів поки постійно зростає, тому немає проблем знайти економ- чи преміум-варіанти, оптимальні за ціною і якістю.

Для підкорювачів озер можна придивитись до бренду Saturn, який пропонує надміцний ПВХ, надійний моторний транець, алюмінієві весла, ручний насос, ремонтний набір, лавку для сидіння, чохол-сумка. Габарити: 3х1.8 м, до 5 осіб, двигун на 10 кінських сил.

Рибальський каяк

Полюбляєте усамітнення? Рибальські каяки — ще один бюджетний варіант для мілководдя. Вони компактні, стійкі на воді, дають змогу дістатися до найзатишніших куточків. Можна гребти веслами чи ногами. Доступний широкий асортимент аксесуарів.

Середня довжина 4м, вага 65 кг (ротоформувальний поліетилен), макс навантаження 150 кг, є система приводу з відкидними плавниками.

Плоскодонка з підвісним мотором

Квінтесенція практичності та якості. Такі човни перевозяться на причепі. Широкий, стійкий корпус гарантує безпечне переміщення на борту, присутня центральна консоль управління, вбудовані рундуки, де зручно зберігати дрібні речі, комфортні крісла, зручні тримачі вудок, вбудований величезний садок для живця.

Габарити 4 х 1.8 метра, корпус зі скловолокна, місткість — 4 дорослих або 400 кг, продається разом з підвісним мотором на 25 кс.

Понтонний катер для риболовлі

Іноді доводиться враховувати інтереси всієї родини, і тоді згадані вище варіанти стають непрактичними. На допомогу приходить понтонний човен — справжній острівець комфорту. Щоправда, такі катери можуть бути як бюджетними, так і премум-сегмента.

Основна перевага понтонів — величезна площа палуби. Рівна підлога та борти дають змогу розмістити під сидіннями обладнання, створити додаткові рундуки для зберігання. Друга вигода — завдяки невеликій осадці та міцним алюмінієвим поплавкам ви можете підходити прямо до берега, без необхідності шукати причал. Розміри 5 х 2 метри, місткість до 7-10 осіб, мотор 20-50 к.с.