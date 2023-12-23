На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Картофельные блюда всегда пользовались популярностью у людей. Особенно актуальным картофель стал в XX веке. До этого времени с данным овощем большинство жителей Европы не дружило. Дело в том, что картофель был экзотическим овощем. Поэтому употреблять в пищу его не умели. Люди ели верхнюю часть, листья и цветки, которые ядовиты. Это приводило к массовой гибели людей, что плохо сказывалось на репутации картофеля.
Но, спустя время большинство научилось готовить картошку. Она заменила репу и иные овощи, ранее употребляемые миллионами.
Сейчас из картошки можно приготовить много блюд. Например, жареные картофельные лепешки с соусом.
Ингредиенты для картофельных лепешек:
- картофель — 2 шт.;
- соль;
- петрушка — 8 листьев;
- сыр чеддер — 100 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- растительное масло — 50 мл.
Ингредиенты для соуса:
- грибы — 6 шт.;
- растительное масло — 40 мл;
- соль;
- мука — 10 г;
- молоко — 100 мл;
- черный перец.
Приготовление картофельных лепешек:
Отвариваем картофель в соленой воде до готовности. Сливаем отвар картофеля через сито. Пропускаем в другую миску через сито мягкий очищенный картофель, получаем пюре.
Шинкуем мелко петрушку, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и петрушку к картофельному пюре, смешиваем. Высыпаем в картофельное пюре кукурузный крахмал, смешиваем.
Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем тесто на пергаменте. Накрываем тесто вторым листом пергамента, раскатываем в тонкий пласт скалкой.
Удаляем неровные края с теста, при помощи формочек для печенья или стакана вырезаем фигуры или лепешки.
В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки до румяной корочки с обеих сторон.
Для соуса нарезаем тонкими пластинками грибы, обжариваем в кастрюле на растительном масле. Солим обжаренные грибы, высыпаем к ним муку. Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения, перчим.
Получается отменное блюдо из картофельных лепешек с соусом. Это блюдо хорошо подходит для того, чтобы перекусить.