На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Картофельные блюда всегда пользовались популярностью у людей. Особенно актуальным картофель стал в XX веке. До этого времени с данным овощем большинство жителей Европы не дружило. Дело в том, что картофель был экзотическим овощем. Поэтому употреблять в пищу его не умели. Люди ели верхнюю часть, листья и цветки, которые ядовиты. Это приводило к массовой гибели людей, что плохо сказывалось на репутации картофеля.

Но, спустя время большинство научилось готовить картошку. Она заменила репу и иные овощи, ранее употребляемые миллионами.

Сейчас из картошки можно приготовить много блюд. Например, жареные картофельные лепешки с соусом.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

картофель — 2 шт.;

соль;

петрушка — 8 листьев;

сыр чеддер — 100 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для соуса:

грибы — 6 шт.;

растительное масло — 40 мл;

соль;

мука — 10 г;

молоко — 100 мл;

черный перец.

Приготовление картофельных лепешек:

Отвариваем картофель в соленой воде до готовности. Сливаем отвар картофеля через сито. Пропускаем в другую миску через сито мягкий очищенный картофель, получаем пюре.

Шинкуем мелко петрушку, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и петрушку к картофельному пюре, смешиваем. Высыпаем в картофельное пюре кукурузный крахмал, смешиваем.

Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем тесто на пергаменте. Накрываем тесто вторым листом пергамента, раскатываем в тонкий пласт скалкой.

Удаляем неровные края с теста, при помощи формочек для печенья или стакана вырезаем фигуры или лепешки.

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки до румяной корочки с обеих сторон.

Для соуса нарезаем тонкими пластинками грибы, обжариваем в кастрюле на растительном масле. Солим обжаренные грибы, высыпаем к ним муку. Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения, перчим.

Получается отменное блюдо из картофельных лепешек с соусом. Это блюдо хорошо подходит для того, чтобы перекусить.