Портал про города-курорты | Perekop

На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

На чтение: 2 минуты
На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Картофельные блюда всегда пользовались популярностью у людей. Особенно актуальным картофель стал в XX веке. До этого времени с данным овощем большинство жителей Европы не дружило. Дело в том, что картофель был экзотическим овощем. Поэтому употреблять в пищу его не умели. Люди ели верхнюю часть, листья и цветки, которые ядовиты. Это приводило к массовой гибели людей, что плохо сказывалось на репутации картофеля.

Но, спустя время большинство научилось готовить картошку. Она заменила репу и иные овощи, ранее употребляемые миллионами.

Сейчас из картошки можно приготовить много блюд. Например, жареные картофельные лепешки с соусом.

Ингредиенты для картофельных лепешек:

  • картофель — 2 шт.;
  • соль;
  • петрушка — 8 листьев;
  • сыр чеддер — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • растительное масло — 50 мл.

Ингредиенты для соуса:

  • грибы — 6 шт.;
  • растительное масло — 40 мл;
  • соль;
  • мука — 10 г;
  • молоко — 100 мл;
  • черный перец.

Приготовление картофельных лепешек:

Отвариваем картофель в соленой воде до готовности. Сливаем отвар картофеля через сито. Пропускаем в другую миску через сито мягкий очищенный картофель, получаем пюре.

Шинкуем мелко петрушку, натираем на маленьких резцах терки сыр. Выкладываем сыр и петрушку к картофельному пюре, смешиваем. Высыпаем в картофельное пюре кукурузный крахмал, смешиваем.

На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем тесто на пергаменте. Накрываем тесто вторым листом пергамента, раскатываем в тонкий пласт скалкой.

Удаляем неровные края с теста, при помощи формочек для печенья или стакана вырезаем фигуры или лепешки.

На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки до румяной корочки с обеих сторон.

На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Для соуса нарезаем тонкими пластинками грибы, обжариваем в кастрюле на растительном масле. Солим обжаренные грибы, высыпаем к ним муку. Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения, перчим.

На Новый год семья заказала 100 штук. Если у вас есть картошка и крахмал, то удивите всех

Получается отменное блюдо из картофельных лепешек с соусом. Это блюдо хорошо подходит для того, чтобы перекусить.

Что будем искать? Например,Человек