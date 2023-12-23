Рецепт: Бисквитные коржи для торта Красный бархат — Празднично

Ингредиенты:

мука — 450 грамм;

кефир — 370 мл;

сода пищевая — 0,5 ч л.;

краситель пищевой красный — 3 капли;

яйца куриные — 4 шт;

сахар — 400 грамм;

разрыхлитель теста — 16 грамм;

какао-порошок — 1 с.л.;

масло растительное — 400 мл

Способ приготовления: Для приготовлени коржей понадобится мука

370 мл. кефира комнатной температуры следует налить в ёмкость и добавить к нему 0,5 ч. л. соды (примерно 3 грамма)

Тщательно перемешать и оставить минут на 5, модно больше.

Берём другую ёмкость и всыпаем в неё всю муку, 450 грамм.

Добавляем 400 грамм сахара, 16 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ для теста

Можно добавить столовую ложку какао-порошка

Всё хорошо и тщательно перемешиваем

Возвращаемся к ёмкости с кефиром и содой, вливаем к той массе 400 миллилитров рафинированного растительного масла

Разбиваем яйца

И добавляем несколько капель красителя (в зависимости от интенсивности цвета)

Хорошо перемешиваем

И начинаем взбивать миксером, постепенно добавляя смесь из муки (небольшими порциями)

Масса должна быть густой и тягучей

Это будет значить, что тесто готово, можно переливать в форму

и отправлять запекаться

Запекать при температуре 180 градусов в течении 40-60 минут.

Готовность проверять спичкой.

Отправлять корж стоит в заранее разогретый духовой шкаф

Когда корж приготовится, то даём ему остыть.

После чего разрежем на пололам и промажем кремом.

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.