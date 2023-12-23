Рецепт: Бисквитные коржи для торта Красный бархат — Празднично

Ингредиенты:
мука — 450 грамм;
кефир — 370 мл;
сода пищевая — 0,5 ч л.;
краситель пищевой красный — 3 капли;
яйца куриные — 4 шт;
сахар — 400 грамм;
разрыхлитель теста — 16 грамм;
какао-порошок — 1 с.л.;
масло растительное — 400 мл
Способ приготовления: Для приготовлени коржей понадобится мука
370 мл. кефира комнатной температуры следует налить в ёмкость и добавить к нему 0,5 ч. л. соды (примерно 3 грамма)
Тщательно перемешать и оставить минут на 5, модно больше.
Берём другую ёмкость и всыпаем в неё всю муку, 450 грамм.
Добавляем 400 грамм сахара, 16 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ для теста
Можно добавить столовую ложку какао-порошка
Всё хорошо и тщательно перемешиваем
Возвращаемся к ёмкости с кефиром и содой, вливаем к той массе 400 миллилитров рафинированного растительного масла
Разбиваем яйца
И добавляем несколько капель красителя (в зависимости от интенсивности цвета)
Хорошо перемешиваем
И начинаем взбивать миксером, постепенно добавляя смесь из муки (небольшими порциями)
Масса должна быть густой и тягучей
Это будет значить, что тесто готово, можно переливать в форму
и отправлять запекаться
Запекать при температуре 180 градусов в течении 40-60 минут.
Готовность проверять спичкой.
Отправлять корж стоит в заранее разогретый духовой шкаф
Когда корж приготовится, то даём ему остыть.
После чего разрежем на пололам и промажем кремом.
Время приготовления: 1 ч. 20 мин.