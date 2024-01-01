На праздничном столе гости едят только его. Салат «Мужской каприз»

Салаты стали эволюционировать довольно давно, в Средние века. С тех пор салаты приобрели новые вкусовые качества, которые раскрываются людьми постоянно. Например, раньше салаты делали в основном из зелени и овощей. То есть, мясо и рыбу в салаты вовсе не добавляли, так как не экспериментировали с продуктами.

В XVII веке в салатах начали появляться новые продукты. Постепенно в салаты добавлялись яйца, сыры и соленые овощи. Ближе к XX веку в салатах появились рыбные и мясные ингредиенты. Одним компонентов неизменным в салате осталась соль.

Позднее придумали новые заправки, что сделало салаты сытнее. Расскажем про простой салат “Мужской каприз”.

Ингредиенты для салата “Мужской каприз”:

Крабовые палочки – 200 г;

Сырки плавленые – 2 шт.;

Яйцо – 3 шт.;

Майонез – 3 ст.л.

Ингредиенты для моркови по-корейски:

Морковь – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль – ½ ч.л.;

Сахар – 1 ч.л.;

Масло растительное – 2 ст.л.;

Уксус столовый – 1 ст.л.

Приготовление салата “Мужской каприз”:

Нарезаем тонкими пластинами крабовые палочки, натираем на крупной терке вареные яйца.

Смазываем терку растительным маслом, аналогично натираем сырки.

В глубокую форму кладем крабовые палочки и яйца, посыпаем сыром и тщательно перемешиваем. Смешиваем отдельно соль с сахаром, растительным маслом и уксусом.

В смесь пропускаем через пресс зубчики чеснока. Натираем на крупной терке морковь, обминаем руками. Кладем заправку в морковную массу, смешиваем.

Выкладываем морковь по-корейски в смесь яиц, палочек и сыра.

Заправляем салат майонезом и перемешиваем.

Как результат, получается простой вкусный салат. Его можно готовить каждый день и на праздник.