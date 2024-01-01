На праздничном столе гости едят только его. Салат «Мужской каприз»

Салаты стали эволюционировать довольно давно, в Средние века. С тех пор салаты приобрели новые вкусовые качества, которые раскрываются людьми постоянно. Например, раньше салаты делали в основном из зелени и овощей. То есть, мясо и рыбу в салаты вовсе не добавляли, так как не экспериментировали с продуктами.
В XVII веке в салатах начали появляться новые продукты. Постепенно в салаты добавлялись яйца, сыры и соленые овощи. Ближе к XX веку в салатах появились рыбные и мясные ингредиенты. Одним компонентов неизменным в салате осталась соль.
Позднее придумали новые заправки, что сделало салаты сытнее. Расскажем про простой салат “Мужской каприз”.
Ингредиенты для салата “Мужской каприз”:
- Крабовые палочки – 200 г;
- Сырки плавленые – 2 шт.;
- Яйцо – 3 шт.;
- Майонез – 3 ст.л.
Ингредиенты для моркови по-корейски:
- Морковь – 1 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Соль – ½ ч.л.;
- Сахар – 1 ч.л.;
- Масло растительное – 2 ст.л.;
- Уксус столовый – 1 ст.л.
Приготовление салата “Мужской каприз”:
Нарезаем тонкими пластинами крабовые палочки, натираем на крупной терке вареные яйца.
Смазываем терку растительным маслом, аналогично натираем сырки.
В глубокую форму кладем крабовые палочки и яйца, посыпаем сыром и тщательно перемешиваем. Смешиваем отдельно соль с сахаром, растительным маслом и уксусом.
В смесь пропускаем через пресс зубчики чеснока. Натираем на крупной терке морковь, обминаем руками. Кладем заправку в морковную массу, смешиваем.
Выкладываем морковь по-корейски в смесь яиц, палочек и сыра.
Заправляем салат майонезом и перемешиваем.
Как результат, получается простой вкусный салат. Его можно готовить каждый день и на праздник.