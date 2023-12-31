Описание приготовления:
Если вы еще не пробовали такой вариант с тунцом, то очень советую. Вкусно, не избито и по праздничному. Подать его можно в салатнике или порционно, а я в свою очередь предлагаю рождественский вариант в виде венка. Для украшения понадобится любая свежая зелень и в принципе все, что есть под рукой. Подойдут кусочки овощей, ягоды или даже фрукты.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Тунец / Консервированный тунец Блюдо: Салаты / Салат Оливье География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Лук красный 1 Штука
- Картофель 3 Штуки (вареный в мундире)
- Морковь 1 Штука (вареная)
- Зеленый горошек 100 Грамм (консервированный)
- Уксус винный 3 Ст. ложки
- Майонез 100 Грамм
- Йогурт 70 Грамм (натуральный)
- Горчица 1 Чайная ложка
- Тунец консервированный 1 Штука
- Яйцо 3 Штуки (вареное вкрутую)
- Огурцы 100 Грамм (маринованные)
- Зелень По вкусу (для украшения по желанию)
Количество порций 6
Как приготовить «Оливье с тунцом»
Подготовьте все ингредиенты. Картофель, яйца и морковь отварите заранее и дайте остыть.
Лук тонко нарежьте четвертинками и замаринуйте в винном уксусе, после чего уксус слейте. Для заправки соедините натуральный или греческий йогурт, майонез, горчицу и соль по вкусу. С тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.
В глубокую миску нарежьте картофель кубиками.
Добавьте нарезанную кубиками морковь.
Нарезанные примерно такими же кубиками огурцы.
И нарезанные кубиками яйца.
Положите горошек, слив с него предварительно жидкость.
Добавьте соус, лук и тунец.
Все хорошо перемешайте и переложите салат на сервировочное блюдо, разместив кулинарное кольцо. У меня кольцо от разъемной формы для выпечки, диаметром 18 см. В центр поставьте стакан. Примните салат сверху лопаткой.
Затем аккуратно извлеките стакан и уберите кольцо.
Украсьте салат свежей зеленью, кусочками овощей или ягод. У меня морковь, горошек, оливки, кусочки сыра и тертый яичный белок. Салат оливье с тунцом готов. Можно подавать его сразу же, но как по мне, так лучше дать ему настояться пару часов, чтобы он стал вкуснее. Готово!
Приятного аппетита и с наступающими праздниками!