На праздничный стол и не только: рецепт салата Пасхальный венок

Этот салат очень красивый. А еще для него можно использовать вареные вкрутую яйца, если ваши крашанки не удались.

Пасха – это время, когда все пекут паски и красят крашанки. Но если получившийся цвет вас не устроил, возникает вопрос, что приготовить с вареными вкрутую яйцами. Салат Пасхальный венок не только украсит ваш стол, но также его можно готовить и потом, когда даже удавшиеся крашанки надо для чего-то использовать.

Это сытный салат, который вполне может стать полноценным блюдом. Его подают в форме венка, а в центр «венка» кладут самые красивые крашанки. Майонез для салата тоже можно приготовить дома из отварных желтков, растертых с уксусом, горчицей, растительным маслом и солью. Рецептом поделились на сайте 1000.menu.

Салат Пасхальный венок

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

три картофелины;

одна луковица;

три яйца;

шампиньоны – 200 г;

маринованные грибы (любые по вашему вкусу) – 100 г;

петрушка, майонез;

белый винный уксус – 2 ст. л.

растительное масло, соль, перец;

три крашанки для композиции.

Отварите, или запеките куриное филе, остудите и нарежьте маленькими кубиками.

Картофель сварите в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Яйца, отваренные вкрутую, очистите и также нарежьте кубиками.

Петрушку мелко нарежьте, Картофель смешайте с петрушкой, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.

Луковицу очистите, измельчите, посолите и залейте уксусом. Оставьте на полчаса мариноваться. А затем откиньте на сито.

Шампиньоны нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите.

На большое блюдо выложите в форме кольца половину картофеля. Сверху разложите половину яиц, затем слой обжаренных шампиньонов. Следующим слоем положите половину маринованного лука, на него – половину курицы и маринованные грибы. Смажьте майонезом. Повторите слои.

Сверху салат смажьте майонезом и поставьте настаиваться в холодильник хотя бы на час. Можно натереть сверху яичные белки. Перед подачей украсьте листиками петрушки, рукколой и кусочками сладкого перца. Тут выбор за вами. В центр выложите крашанки. И если не хотите использовать курицу для салата — ее вполне можно заменить вареной, или запеченной говядиной.

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