«Тарт Татен» — рецепт без пшеничной муки и сахара. Знаменитый низкокалорийный десерт

История торта «Тарт Татен» начинается во Франции. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, история этого десерта началась в гостинице «Tatin», владельцами которой были сёстры Стефани и Каролина. Однажды они забыли о яблоках, которые оставили на плите, и те немного подгорели. Чтобы скрыть свою оплошность, они решили подать их в виде десерта, выложив сверху тесто и запекая его. Так появился «Тарт Татен».
Десерт быстро стал популярным во Франции и за её пределами. Он отличается простотой приготовления и необычным вкусом, который достигается благодаря сочетанию слоёного теста и карамелизированных фруктов.
Можно приготовить Тарт Татен также с грушей.
Ингредиенты:
- Творог — 320 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Подсластитель;
- Мука — 80 г;
- Груши — 4 шт.
- Сливочное масло — 50 г;
- Мед — 80 г.
Приготовление:
Очищенную грушу нарезаем надвое. В сковороде растапливаем сливочное масло, смешиваем с медом.
Выкладываем в сковороду дольки груши, доводим до мягкости и переворачиваем на другую сторону. Накрываем грушу крышкой и продолжаем тушить.
Смешиваем в твороге яйцо, подсластитель и муку. В форму для выпечки кладем грушу, поливаем ее остатками медового соуса.
Раскатываем творожное тесто в пласт по диаметру равному форме. Накрываем пластом теста груши в форме для выпечки.
Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.
Получается отменный десерт из груши.
Также для этого рецепта подходят яблоки, тогда получится классический десерт.