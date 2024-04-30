«Тарт Татен» — рецепт без пшеничной муки и сахара. Знаменитый низкокалорийный десерт

История торта «Тарт Татен» начинается во Франции. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них, история этого десерта началась в гостинице «Tatin», владельцами которой были сёстры Стефани и Каролина. Однажды они забыли о яблоках, которые оставили на плите, и те немного подгорели. Чтобы скрыть свою оплошность, они решили подать их в виде десерта, выложив сверху тесто и запекая его. Так появился «Тарт Татен».

Десерт быстро стал популярным во Франции и за её пределами. Он отличается простотой приготовления и необычным вкусом, который достигается благодаря сочетанию слоёного теста и карамелизированных фруктов.

Можно приготовить Тарт Татен также с грушей.

Ингредиенты:

Творог — 320 г;

Яйцо — 1 шт.;

Подсластитель;

Мука — 80 г;

Груши — 4 шт.

Сливочное масло — 50 г;

Мед — 80 г.

Приготовление:

Очищенную грушу нарезаем надвое. В сковороде растапливаем сливочное масло, смешиваем с медом.

Выкладываем в сковороду дольки груши, доводим до мягкости и переворачиваем на другую сторону. Накрываем грушу крышкой и продолжаем тушить.

Смешиваем в твороге яйцо, подсластитель и муку. В форму для выпечки кладем грушу, поливаем ее остатками медового соуса.

Раскатываем творожное тесто в пласт по диаметру равному форме. Накрываем пластом теста груши в форме для выпечки.

Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.

Получается отменный десерт из груши.

Также для этого рецепта подходят яблоки, тогда получится классический десерт.