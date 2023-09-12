Найдена диета, которая поможет офисным работникам меньше нервничать

Снизить уровень стресса на работе помогут регулярные приемы пищи — такой рекомендацией с «Лентой.ру» поделился специалист по питанию Евгений Митрошин.

Офисные будни можно сделать спокойнее — начать лучше с корректировки питания. Эксперт посоветовал обогатить рацион продуктами, в которых много магния, полиненасыщенных кислот и витаминов группы B, C и D. Все эти элементы подавляют кортизол, гормон стресса, снимают беспричинную тревожность и повышают работоспособность. Все необходимое есть в зелени, орехах, брокколи, моркови, бананах, курице, сыре, фасоли и гречке.

Также для стабильной психики важна регулярность приемов пищи. Митрошин советует взять за привычку есть как минимум три раза в день — это должны быть полноценные завтрак, обед и ужин. В эти временные отрезки мозг будет успокаиваться и ощущать стабильность.

Чтобы снизить выброс кортизола в кровь, специалист также советует контролировать водный баланс. Даже минимальное отклонение от нормы (2–2,5 л в день) может привести к гормональному всплеску.