По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Начало осени – не повод отказываться от перекусов на открытом воздухе. Тем более, что этот сезон славится огромным количеством вкусных овощей, которые станут отличным дополнением к курятине.

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Итак, если вы ищете возможность насладиться природой вместе с друзьями и родными, и, конечно же, вкусно поесть, предлагаем быстрый и простой рецепт шашлыка, который сможет повторить каждый. А чтобы он смаковал действительно аппетитно, 24 Канал советует выбирать особые продукты. На что, прежде всего, обратить внимание, рассказываем дальше.

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Аппетитный шашлык с сезонными овощами

Шашлык с сезонными овощами – универсальное и аппетитное блюдо для посиделок с друзьями. Если при этом правильно подобрать мясо, то на приготовление уйдет минимум времени, а результат превзойдет ожидания, независимо от кулинарного опыта того, кто готовит это блюдо.

Лучше всего с этими задачами справится курятина. Она отличается особой сочностью и готовится всего 30 минут. При этом следует отдавать предпочтение проверенному производителю, такому как ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

Отборная курятина уже замаринована и готова к приготовлению. Следовательно – это отличный вариант для отдыха на природе.