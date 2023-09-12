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По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

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По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Начало осени – не повод отказываться от перекусов на открытом воздухе. Тем более, что этот сезон славится огромным количеством вкусных овощей, которые станут отличным дополнением к курятине.

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Итак, если вы ищете возможность насладиться природой вместе с друзьями и родными, и, конечно же, вкусно поесть, предлагаем быстрый и простой рецепт шашлыка, который сможет повторить каждый. А чтобы он смаковал действительно аппетитно, 24 Канал советует выбирать особые продукты. На что, прежде всего, обратить внимание, рассказываем дальше.

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Аппетитный шашлык с сезонными овощами

Шашлык с сезонными овощами – универсальное и аппетитное блюдо для посиделок с друзьями. Если при этом правильно подобрать мясо, то на приготовление уйдет минимум времени, а результат превзойдет ожидания, независимо от кулинарного опыта того, кто готовит это блюдо.

Лучше всего с этими задачами справится курятина. Она отличается особой сочностью и готовится всего 30 минут. При этом следует отдавать предпочтение проверенному производителю, такому как ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

Отборная курятина уже замаринована и готова к приготовлению. Следовательно – это отличный вариант для отдыха на природе.

Куриный шашлык от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» / Коллаж 24 Каналу

Все, что нужно – нарезать любимые овощи, открыть упаковку и приготовить мясо на гриле или мангале. Пошаговым экспресс-рецептом нежного куриного шашлыка, который порадует вас и близких – делимся дальше.

Куриный шашлык с салатом

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Куриный шашлык идеально подходит с летним салатом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик»;
– 4 помидора;
– 1 огурец;
– 1 лук;
– 100 грамм брынзы;
– 80 грамм микса салата;
– сок из 1 лимона;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– большие шпажки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриный шашлык нанизываем на шпажки и готовим на мангале в течение 30 минут.

  2. Кладем шашлык на разогретый гриль и жарим, периодически переворачивая, примерно 10 – 15 минут или до того времени, когда куриное мясо станет золотистым.

  3. В большой миске соединяем помидоры, огурцы, красный лук и брынзу.

  4. Добавляем оливковое и лимонный сок. Приправляем по вкусу солью и перцем.

  5. Хрустящий витаминный салат подаем с ароматным шашлыком.

Шашлык с болгарским перцем

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Шашлык с болгарским перцем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– куриный шашлык из филе «Зелень и лук»;
– 2 – 3 болгарских перца (разного цвета), нарезанные на большие кусочки;
– большие шпажки;
– свежая зелень для подачи.

Приготовление:

  1. Чистим перцы от семян и нарезаем их на небольшие кусочки.

  2. Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя мясо с болгарским перцем. Чтобы блюдо выглядело еще более аппетитно, не забываем чередовать цвета перца.

  3. Готовим мясо и овощи на мангале в течение 30 минут. Периодически переворачиваем шашлык.

  4. Перед подачей посыпаем шашлык мелко нарезанной излюбленной зеленью (петрушкой, кинзой, зеленым луком или базиликом).

Приятного аппетита!

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