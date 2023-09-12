По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты

Куриный шашлык от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» / Коллаж 24 Каналу
Все, что нужно – нарезать любимые овощи, открыть упаковку и приготовить мясо на гриле или мангале. Пошаговым экспресс-рецептом нежного куриного шашлыка, который порадует вас и близких – делимся дальше.
Куриный шашлык с салатом
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Куриный шашлык идеально подходит с летним салатом / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– куриный шашлык из мяса бедра без кожи «Томат и базилик»;
– 4 помидора;
– 1 огурец;
– 1 лук;
– 100 грамм брынзы;
– 80 грамм микса салата;
– сок из 1 лимона;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– большие шпажки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
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Куриный шашлык нанизываем на шпажки и готовим на мангале в течение 30 минут.
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Кладем шашлык на разогретый гриль и жарим, периодически переворачивая, примерно 10 – 15 минут или до того времени, когда куриное мясо станет золотистым.
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В большой миске соединяем помидоры, огурцы, красный лук и брынзу.
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Добавляем оливковое и лимонный сок. Приправляем по вкусу солью и перцем.
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Хрустящий витаминный салат подаем с ароматным шашлыком.
Шашлык с болгарским перцем
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Шашлык с болгарским перцем / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– куриный шашлык из филе «Зелень и лук»;
– 2 – 3 болгарских перца (разного цвета), нарезанные на большие кусочки;
– большие шпажки;
– свежая зелень для подачи.
Приготовление:
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Чистим перцы от семян и нарезаем их на небольшие кусочки.
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Нанизываем куриный шашлык на шпажки, чередуя мясо с болгарским перцем. Чтобы блюдо выглядело еще более аппетитно, не забываем чередовать цвета перца.
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Готовим мясо и овощи на мангале в течение 30 минут. Периодически переворачиваем шашлык.
- Перед подачей посыпаем шашлык мелко нарезанной излюбленной зеленью (петрушкой, кинзой, зеленым луком или базиликом).
Приятного аппетита!