Намного вкуснее и полезнее, чем чебуреки. Такой вкуснятины с кабачками вы ещё не пробовали

Вероятно, многие знают про такой популярный мясной пирог как чебурек. Это блюдо пришло в центральную часть нашей страны из крымско-татарской кухни.

К сожалению, сохранить чебуреки в первозданном виде оказалось невозможно. Изначально тесто для чебуреков готовилось из пресного теста с начинкой из баранины. Обжаривали чебуреки на сале вместо растительного масла.

В нашем понимании чебуреки готовятся из обычного теста, из мяса свиньи. К тому же обжариваем мы их на обычном масле из подсолнуха. Кроме того, есть овощные чебуреки, которые никак не связаны с традиционными. Стоит рассказать подробнее о кабачковых чебуреках.

Ингредиенты для кабачковых чебуреков:

мука — 500 г;

кипяток — 300 мл;

соль — ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

кабачки — 3 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

петрушка — пучок;

чёрный перец — щепотка.

Приготовление кабачковых чебуреков:

Для приготовления теста высыпаем в муку соль, вливаем растительное масло и перемешиваем. Постепенно выливаем в муку кипяток, лопаткой замешиваем тесто.

Как только тесто остынет, вымешиваем его вручную до создания эластичного колобка. Тесто убираем в целлофан и оставляем на 10 минут.

Кабачки избавляем от плодоножек и натираем на крупной терке. Посыпаем кабачковую массу солью, оставляем на 10 минут. Далее отжимаем лишнюю воду с кабачков.

Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем в растительном масле до мягкости. Выкладываем в сковороду с луком кабачковую массу, обжариваем.

Шинкуем петрушку, вместе с черным перцем высыпаем в сковороду с кабачковой массой и луком, смешиваем. Тесто снова вымешиваем, делим на 20 одинаковых колобков.

Каждый колобок раскатываем в тонкую лепешку. На часть лепешек выкладываем начинку из кабачковой массы. Второй частью теста накрываем начинку, запечатываем ее внутри. Лишние края обрезаем.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем чебуреки до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.

Эти кабачковые чебуреки получаются не хуже мясных. Они полезные, при этом вкусные.