Сырный суп был очень популярен в советское время в среде студентов. Для его приготовления не требуется много продуктов, да и варится он достаточно быстро: как только картофель станет мягким, блюдо можно считать готовым. Давайте рассмотрим несколько рецептов приготовления вкусного супа.

Классический сырный суп с плавленым сыром

Рецепт классического сырного супа представлен простым и достаточно бюджетным набором продуктов. Плавленый сыр отлично растворяется в кипящей воде (или бульоне) и придает нежный сливочный вкус блюду.

Ингредиенты –+2 порц.

Сыр плавленый 200 гр.

Картофель 4 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Вода 1.8 л.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Укроп по вкусу

Шаги 50 мин.

Классический сырный суп сварить очень просто. Наливаем воду в большую кастрюлю, которую перемещаем на плиту. Теперь промываем корнеплоды и срезаем кожуру с помощью ножа. Ополаскиваем картофель проточной водой как можно более тщательно и нарезаем кубиками среднего размера. Отправляем в кастрюлю с водой. Срезаем грязный слой моркови, вымываем ее водой. Натираем морковь на терке со стороны крупных отверстий. Очищенную луковицу также мелко нарезаем. Разогреваем сковороду на плите вместе с растительным маслом. Выкладываем в емкость лук и морковь. Пассеруем ингредиенты с помощью лопатки. Обжаренные в масле лук и морковь отправляем в кастрюлю с картофелем. Добавляем сыр и перемешиваем продукты до однородности. Сыр должен полностью раствориться. Выключаем плиту. Подсаливаем суп, перемешиваем его. Вымываем укроп, встряхиваем и мелко нарезаем. Добавляем в готовый сырный суп.

Приятного аппетита!

Как сварить сырный суп-пюре в домашних условиях?

Чтобы сыр в супе плавился быстрее, не стоит закладывать его в блюдо большими кусочками. Необходимо помнить, что у супа должен быть насыщенный сырный вкус, остальные ингредиенты обязаны только оттенять его.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Соль – по вкусу.

Вода – 1,5 л.

Морковь – 1 шт.

Соус соевый – 4 ст.л.

Лук – 1 шт.

Картофель – 5 шт.

Сыр плавленый – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ставим на плиту кастрюлю с водой и доводим до кипения. Свежие клубни картофеля сначала очищаем от кожуры, а затем вымываем проточной водой. Нарезаем корнеплоды среднего размера кубиками.

Шаг 2. Плавленый сыр выкладываем на ложку и «распускаем» в горячей воде. Когда жидкая смесь закипит, добавляем в нее картофель. Варим кусочки картофеля до полной готовности и солим по вкусу. Перемешиваем заготовку для супа.

Шаг 3. Очищаем лук и морковь. Вымываем овощи и измельчаем: лук – на мелкие кубики ножом, морковь – на крупной терке. В разогретую сковороду с маслом выкладываем лук. Пассеруем его до того момента, пока он не станет прозрачным.

Шаг 4. Отправляем к луку морковь. Обжариваем оба ингредиента до золотистого оттенка. Вводим к овощам соевый соус, вливая его тонкой струйкой. После закипания томим массу на плите 3 минуты. Выключаем плиту и добавляем массу в суп.

Шаг 5. Когда блюдо закипит, его следует довести до состояния пюре с помощью блендера, а затем снова закипятить. Готовый суп заправляем зеленью – укропом, луком, петрушкой или кинзой – предварительно вымытой и нарезанной.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сырного супа с курицей

Данный рецепт супа понравится даже самым капризным любителям вкусно поесть. Нежное блюдо с тонким сырным ароматом можно подавать к столу в любое время дня. Огромный плюс супа – быстрота его приготовления.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Количество порций – 2.

Ингредиенты:

Мясо куриное – 0,5 кг.

Вода питьевая – 2,5-3 л.

Картофель – 400-500 гр.

Морковь крупная – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Сыр плавленый – 200 гр.

Масло сливочное несоленое – 20-30 гр.

Лист лавровый сушеный – 1-2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо курицы (грудку, крылышки) тщательно вымываем водой и обтираем бумажным полотенцем. Выкладываем курицу в большую кастрюлю и заливаем водой. Когда жидкость закипит, солим бульон и добавляем лавровый лист. Оставляем на 20-25 минут.

Шаг 2. Вымываем корнеплоды – картофель и морковь. Очищаем их и снова тщательно вымываем. Картофелины нарезаем кусочками в виде кубиков. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем картофель в бульон и варим около десяти минут. Очищенный лук мелко нарезаем.

Шаг 3. Достаем вареную грудку из кастрюли и мелко нарезаем ее. Отправляем обратно в кастрюлю с картофелем.

Шаг 4. Выкладываем в сковороду кусочек сливочного масла и растапливаем его на плите. Выкладываем в масло морковь и лук, обжариваем их до тех пор, пока лук не приобретет золотистый оттенок. Отправляем овощи в суп.

Шаг 5. Нарезаем сырки кубиками. Выкладываем их в кастрюлю с остальными ингредиентами. Чтобы сыр растворился, накрываем емкость крышкой и варим суп около десяти минут.

Шаг 6. Промываем и нарезаем зелень. Перед подачей к столу приправляем суп солью и перцем. Украшаем нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Очень вкусный сырный суп с грибами шампиньонами

Суп с грибами получается наваристым и очень ароматным вне зависимости от того, приготовлен он на бульоне или воде. Грибы для супа можно использовать как свежие, так и замороженные, а для сытности добавить вермишель.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Количество порций – 2.

Ингредиенты:

Сыр плавленый – 200 гр.

Шампиньоны замороженные – 250 гр.

Вермишель – 50 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Картофель – 3-4 шт.

Бульон или вода – 1,5-2 л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный от кожуры и промытый картофель нарезаем кубиками. Помещаем его в кастрюлю.

Шаг 2. Заливаем корнеплоды заранее очищенной водой. Доводим жидкость до кипения на плите и провариваем картофель до полной готовности.

Шаг 3. Измельчаем лук и морковь, заранее очищенные и промытые: лук мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Выкладываем овощи в растительное масло, подогретое вместе с емкостью на плите.

Шаг 4. Обжариваем ингредиенты до того момента, пока они не станут мягкими.

Шаг 5. Шампиньоны размораживаем заранее. Добавляем их в сковороду с луком и морковью. В процессе обжарки грибы будут выделять жидкость. Когда она полностью испарится, солим массу и выключаем плиту.

Шаг 6. Выкладываем грибы с овощами в кастрюлю с картофелем. Когда суп будет практически готов, добавляем в него плавленый сыр и вермишель. Сыр должен полностью раствориться. Приправляем суп свежей зеленью, заранее промытой и нарезанной. Через минуту выключаем плиту.

Шаг 7. Накрываем емкость с сырным супом крышкой. Он должен настояться 15 минут.

Шаг 8. Разливаем горячее блюдо по тарелкам и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт сырного супа с фрикадельками

Приготовить сырный суп с фрикадельками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме мясного ингредиента и грибов, на бульоне из сыра можно приготовить вкусный овощной суп.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 55 мин.

Количество порций – 3-4.

Ингредиенты:

Вода – 3 л.

Сыр плавленый – 200 гр.

Фарш куриный – 500 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Шампиньоны – 150 гр.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Сухарики – по вкусу.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриный фарш можно использовать как домашний, так и покупной. Чтобы приготовить массу, необходимо взять куриное филе, промыть его и обтереть, а затем нарезать крупными кусочками и пропустить через мясорубку. Готовый фарш выкладываем в миску и вбиваем к нему яйцо. Солим и хорошенько перемешиваем.

Шаг 2. Очищенные луковицу и морковь промываем проточной водой, обтираем бумажными полотенцами и нарезаем соломкой как можно тоньше.

Шаг 3. Срезаем кожуру картофеля. Вымываем корнеплоды водой и нарезаем ломтиками среднего размера или брусочками.

Шаг 4. Шампиньоны перебираем и вымываем, а затем нарезаем ломтиками произвольной формы и размера.

Шаг 5. Вливаем очищенную воду в большую кастрюлю и доводим до кипения на плите. Высыпаем картофель в кипящую воду.

Шаг 6. Пока картофель варится, сформируем из фарша небольшие шарики. Когда кубики картофеля будут практически готовы, выкладываем в емкость лук, морковь и мясные шарики. Солим и перчим суп по вкусу.

Шаг 7. Отправляем в блюдо шампиньоны. Набираем в столовую ложку сыр и также выкладываем его в суп. Ждем, пока он растворится.

Шаг 8. Очищаем от шелухи зубок чеснока, вымываем и обтираем зелень в произвольном количестве. Мелко нарезаем ингредиенты и отправляем в суп. Перемешиваем и выключаем плиту.

Шаг 9. Когда суп настоится под закрытой крышкой, разливаем его по тарелкам и украшаем хлебными сухариками.

Приятного аппетита!

Суп с сырными шариками в домашних условиях

Предлагаем попробовать наваристый, сытный, вкусный суп с ароматными сырными шариками. Его приготовление не займет много времени, зато результат удивит и очень порадует.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч.

Количество порций – 8.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 шт.

Картофель – 5 шт.

Лук – ½ шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Сыр плавленый – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На терке с мелкими отверстиями натираем кусочек сыра. Добавляем к нему муку и вбиваем одно яйцо. Тщательно перемешиваем ингредиенты ложкой и формируем из массы небольшие шарики. Выкладываем сырные заготовки на тарелку. Ставим в холодильник.

Шаг 2. Куриную грудку вымываем и обтираем бумажным полотенцем. Выкладываем ее в кастрюлю с очищенной водой. Варим до готовности. Проваренное мясо нарезаем кусочками и отправляем обратно в кастрюлю.

Шаг 3. Вливаем в сковороду растительное масло. Очищаем лук и морковь, затем тщательно вымываем ингредиенты и обтираем их бумажным полотенцем. Луковицу мелко нарезаем, а морковь натираем на терке. Выкладываем овощи в масло и обжариваем до золотистого цвета.

Шаг 4. Очищаем картофелины от кожуры. Вымываем их проточной водой, обтираем бумажным полотенцем и нарезаем кубиками среднего размера. Выкладываем картофель, лук и морковь в суп, варим блюдо до размягчения картофеля.

Шаг 5. За 5 минут до конца варки добавляем в суп плавленый сыр и сырные шарики. Зеленью, предварительно вымытой и нарезанной, приправляем готовое блюдо перед подачей к столу.

Приятного аппетита!

Сырный суп из плавленых сырков с колбасой

Для приготовления супа пригодится колбаса любой марки и сорта: блюдо получается весьма изысканным и неповторимым. Наличие колбасы в супе не означает, что он тяжело усваивается. Все как раз наоборот. Ингредиент не перегружает желудок.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Количество порций – 3-4.

Ингредиенты:

Вода – 2 л.

Колбаса копченая – 250-300 гр.

Картофель – 300-400 гр.

Сырок плавленый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Наливаем очищенную воду в большую кастрюлю. Ставим емкость с жидкостью на плиту. Ждем, пока вода закипит.

Шаг 2. Очищенный от кожуры картофель сначала тщательно вымываем, а затем нарезаем кусочками – кубиками или брусками.

Шаг 3. Морковь и лук очищаем, а затем вымываем и измельчаем: нарезаем лук кубиками, а морковь натираем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 4. Необходимое количество колбасы нарезаем мелкими кубиками. На кубики приблизительно такого же размера, как и колбаса, нарезаем плавленый сыр.

Шаг 5. Выкладываем в кипящую воду нарезанный картофель. Снова даем жидкости закипеть и убавляем огонь. Провариваем картофель 10 минут. Параллельно вливаем масло в сковороду. После разогрева добавляем в масло лук и обжариваем его пару минут, постоянно помешивая.

Шаг 6. Добавляем к луку морковь. Пассеруем ингредиенты 2-3 минуты. Отправляем в сковороду колбасу. Перемешиваем продукты и обжариваем до появления румяности на колбасе.

Шаг 7. Когда колбаса станет мягкой, отправляем обжарку в кастрюлю с картофелем. Следом выкладываем в емкость сыр и солим суп. Ждем, пока растворятся сырные кубики. Варим суп 5 минут на большом огне.

Приятного аппетита!

Как приготовить вкусный сырный суп с вермишелью?

Суп с вермишелью обладает насыщенным ароматом и тонким вкусом. Кроме того, блюдо получается очень сытным. Попробуйте приготовить сырный суп по данному рецепту: он точно станет вашим коронным блюдом.

Время готовки – 1 ч. 50 мин.

Время приготовления – 1 ч. 30 мин.

Количество порций – 10.

Ингредиенты:

Вода – 3 л.

Филе курицы (крылышки) – 1 шт.

Картофель – 5-7 шт.

Вермишель – 100 гр.

Сыр плавленый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправа – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем в кастрюлю холодную очищенную воду. Выкладываем в жидкость курицу. Доводим бульон до кипения и варим до готовности куриного мяса, постоянно снимая пену.

Шаг 2. Очищенные овощи – лук и морковь – промываем водой из-под крана. Нарезаем луковицу как можно мельче, а морковь натираем на терке (со стороны размещения крупных отверстий). Растапливаем в сковороде сливочное масло, а затем выкладываем в емкость лук и морковь. Обжариваем их до золотистого цвета.

Шаг 3. Выкладываем зажарку в суп. Провариваем ингредиенты вместе 20 минут.

Шаг 4. Картофелины избавляем от кожуры и тщательно вымываем проточной водой. Обтираем корнеплоды бумажными полотенцами и нарезаем их кубиками небольшого размера. Выкладываем в бульон и провариваем 10 минут.

Шаг 5. Плавленый сыр натираем на терке (со стороны крупных отверстий). Добавляем его в суп и перемешиваем до тех пор, пока не растворится.

Шаг 6. Высыпаем в блюдо вермишель после того, как плавленый сыр растворится в нем. Свежую зелень вымываем, обтираем бумажным полотенцем и нарезаем.

Шаг 7. Добавляем в суп приправы и соль, выкладываем свежую зелень. Варим блюдо пару минут. Выключаем плиту и даем супу возможность настояться некоторое время под закрытой крышкой.

Шаг 8. Вкусный сливочный суп подаем к столу в тарелках. Не давайте супу долго настаиваться, иначе вермишель слишком сильно разварится и станет мягкой.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сырного супа с креветками

Сырный суп по данному рецепту выручит вас в случае, когда нужно срочно приготовить обед, так как все ингредиенты для него всегда можно найти в холодильнике. Чтобы суп выглядел более ярким, добавьте в него специи, которые придают блюдам насыщенный цвет.

Время готовки – 1 ч. 5 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Количество порций – 8-10.

Ингредиенты:

Креветки очищенные – 400 гр.

Картофель – 400 гр.

Морковь – 250 гр.

Сыр плавленый – 400 гр.

Петрушка сушеная – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Укроп сушеный – 2 ч.л.

Вода – 1,5-2 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную воду вливаем в кастрюлю. Когда она закипит на включенной плите, солим по вкусу. Растворяем в бурлящей воде плавленый сыр. Заранее подготавливаем картофель: вымываем клубни, избавляем их от кожуры и нарезаем не слишком крупно кубиками. Выкладываем в бульон и варим 10-15 минут.

Шаг 2. Чтобы вкус и запах супа были более насыщенными, нужно добавить в него тертую морковь: очищенную, вымытую и измельченную с помощью терки, а затем обжаренную в сковороде.

Шаг 3. В разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем измельченную морковь и пассеруем ее до смягчения около четырех минут.

Шаг 4. После того, как нарезанный картофель сварится, добавляем в суп обжаренную морковь и очищенные креветки. Когда блюдо закипит, солим его и перемешиваем.

Шаг 5. В конце варки добавляем сушеные укроп и петрушку. Перемешиваем жидкую массу и выключаем плиту. Накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться 30 минут.

Приятного аппетита!

Быстрый и простой сырный суп с сосисками

Сырный суп занимает одно из значимых мест в списке самых популярных первых блюд. Например таких, как борщ или уха. Интересен тот факт, что приготовление блюда занимает мало времени и состоит из самых простых продуктов.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций – 8.

Ингредиенты:

Сыр плавленый – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сосиски – 300 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев молотая – 1 щепотка.

Укроп свежий – 1 веточка.

Картофель – 5 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала займемся картофелем. Вымываем его и срезаем кожуру тонким слоем с помощью ножа. Тщательно смываем грязь с клубней и нарезаем их брусками. Наливаем воду в кастрюлю, доводим ее до кипения на плите. Выкладываем бруски картофеля в емкость и снова доводим жидкость до кипения. Снимаем образующуюся накипь ложкой.

Шаг 2. Открываем баночки с плавленым сыром и выкладываем продукт в бульон. Ждем его растворения, а затем продолжаем варить картофель до мягкости.

Шаг 3. Приступаем к обработке лука, моркови и сосисок. Овощи очищаем, промываем и измельчаем: лук нарезаем мелкими кусочками, а морковь натираем на крупной терке. Сосиски нарезаем тонкими кружочками. В растопленное на сковороде сливочное масло выкладываем сначала овощи и обжариваем их несколько минут (5-7). Затем добавляем сосиски, перемешиваем ингредиенты и продолжаем обжаривать их в течение нескольких минут.

Шаг 4. Выкладываем массу из сковороды в кастрюлю. Провариваем 5 минут. Вымываем зелень, даем ей обсохнуть и нарезаем. Добавляем зелень, смесь перцев и доводим суп до кипения. Выключаем плиту.

Шаг 5. Распределяем суп по тарелкам. По желанию, в конце варки можно добавить в суп любые макаронные изделия.

Приятного аппетита!