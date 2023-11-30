Настоящее украшение праздничного стола: как приготовить салат «Новогодний венок»

Новогодние салаты могут быть не только вкусными, но и очень красивыми. В частности, вы можете сделать украшением праздничного стола «Новогодний венок».

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой салат придется по вкусу каждому, кто его попробует. Ведь это праздничное блюдо – очень сочное и насыщенное.

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Рецепт салата «Новогодний венок»

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– 50 граммов грецких орехов;

– 3 картофелины;

– 3 яйца;

– 2 морковки;

– пучок укропа;

– 1 гранат;

– 150 граммов майонеза 72%;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Также отварите картофель, морковь и яйца вкрутую. Охладите и почистите отварные продукты. Натрите в отдельные миски картофель, морковь, сыр, яйца, а также измельчите курицу и орехи. Очистите гранат и разделите зерна. Промойте, хорошо обсушите и измельчите укроп. Разместите в центре большой тарелки стакан. Выложите вокруг него слой тертого картофеля и хорошо смажьте его майонезом. Далее выложите следующий слой – тертую курицу. Подсолите и смажьте майонезом. Выложите на курицу измельченные грецкие орехи, а на них – тертый сыр. Смажьте его тонким слоем майонеза. Выложите тертую морковь и смажьте ее тонким слоем майонеза. Далее следует слой тертых яиц, тоже смазанных майонезом. Последний слой – укроп. Хорошо обсыпьте им по кругу весь салат и выложите сверху на зелень гранатовые зерна. Отправьте салат в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

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