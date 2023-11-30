ГлавнаяРецептыНастоящее украшение праздничного стола: как приготовить салат «Новогодний венок» Настоящее украшение праздничного стола: как приготовить салат «Новогодний венок» На чтение: 2 минуты Новогодние салаты могут быть не только вкусными, но и очень красивыми. В частности, вы можете сделать украшением праздничного стола «Новогодний венок». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такой салат придется по вкусу каждому, кто его попробует. Ведь это праздничное блюдо – очень сочное и насыщенное. Попробуйте также Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Рецепт салата «Новогодний венок» Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: – 200 граммов куриного филе; – 100 граммов твердого сыра; – 50 граммов грецких орехов; – 3 картофелины; – 3 яйца; – 2 морковки; – пучок укропа; – 1 гранат; – 150 граммов майонеза 72%; – соль по вкусу. Приготовление: Отварите куриное филе в подсоленной воде. Также отварите картофель, морковь и яйца вкрутую. Охладите и почистите отварные продукты. Натрите в отдельные миски картофель, морковь, сыр, яйца, а также измельчите курицу и орехи. Очистите гранат и разделите зерна. Промойте, хорошо обсушите и измельчите укроп. Разместите в центре большой тарелки стакан. Выложите вокруг него слой тертого картофеля и хорошо смажьте его майонезом. Далее выложите следующий слой – тертую курицу. Подсолите и смажьте майонезом. Выложите на курицу измельченные грецкие орехи, а на них – тертый сыр. Смажьте его тонким слоем майонеза. Выложите тертую морковь и смажьте ее тонким слоем майонеза. Далее следует слой тертых яиц, тоже смазанных майонезом. Последний слой – укроп. Хорошо обсыпьте им по кругу весь салат и выложите сверху на зелень гранатовые зерна. Отправьте салат в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы он хорошо пропитался. Будет интересно! Просмотрите нашу подборку современных салатов на Новый год – вы обязательно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями