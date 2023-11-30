Описание приготовления:

Отличный вариант для того чтобы попить чай, подать его к блинам и сырникам. Практически никаких усилий, а вкусное лакомство на столе. Апельсины подойдут любые, но чем они сочнее, тем больше может понадобиться времени для приготовления в микроволновке. Если после второго прогревания джем покажется жидковатым, прокрутите еще 2-4 минуты.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Апельсин 2 Штуки (крупные)

Сахар 160 Грамм

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

130 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Апельсиновый джем в микроволновке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления апельсинового джема в микроволновке. Апельсины тщательно вымойте и обсушите.

Острым ножом срежьте с апельсинов всю корку вместе с белой частью.

Вырежьте ножом мякоть между перегородок и отожмите сок из остатков.

Переложите мякоть апельсинов в высокую миску, выжмите в них лимонный сок и добавьте сахар.

Пробейте все блендером до однородности.

Поставьте миску с пюре в микроволновку и готовьте при мощности 800 Вт в течение 8 минут. После этого все перемешайте и готовьте джем еще 7-8 минут.

Переложите горячий джем в сухие, чистые банки и полностью его остудите. После этого закройте и удерите на хранение.

Хороших заготовок!