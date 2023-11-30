Описание приготовления:
Отличный вариант для того чтобы попить чай, подать его к блинам и сырникам. Практически никаких усилий, а вкусное лакомство на столе. Апельсины подойдут любые, но чем они сочнее, тем больше может понадобиться времени для приготовления в микроволновке. Если после второго прогревания джем покажется жидковатым, прокрутите еще 2-4 минуты.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Апельсин 2 Штуки (крупные)
- Сахар 160 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
130 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Апельсиновый джем в микроволновке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления апельсинового джема в микроволновке. Апельсины тщательно вымойте и обсушите.
Острым ножом срежьте с апельсинов всю корку вместе с белой частью.
Вырежьте ножом мякоть между перегородок и отожмите сок из остатков.
Переложите мякоть апельсинов в высокую миску, выжмите в них лимонный сок и добавьте сахар.
Пробейте все блендером до однородности.
Поставьте миску с пюре в микроволновку и готовьте при мощности 800 Вт в течение 8 минут. После этого все перемешайте и готовьте джем еще 7-8 минут.
Переложите горячий джем в сухие, чистые банки и полностью его остудите. После этого закройте и удерите на хранение.
Хороших заготовок!