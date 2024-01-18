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Настоящий украинский борщ со свининой

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Настоящий украинский борщ со свининой

Тарелочка ярко-красного борща — то, перед чем просто невозможно устоять. Изумительный аромат, насыщенный цвет и неповторимый вкус заставляют просить добавку этого блюда снова и снова. Если вы так же сильно любите его, как и мы, советуем приготовить настоящий украинский борщ со свининой и фасолью.

Чтобы сварить целую 5-литровую кастрюлю любимейшого блюда запорожских казаков, вам понадобятся ребрышки, большое количество овощей, томатная паста, бобовые и щепотка любви. С таким набором ингредиентов обед будет восхитительным.

Настоящий украинский борщ со свининой

Как приготовить настоящий украинский борщ со свининой

Если вы берете достаточно жирные рёбра, зажарку лучше всего готовить на подсолнечном масле. Вам хочется сварить борщ с более постным мясом? В этом случае сделайте овощную зажарку на сале, хорошенько вытопив его на сковороде.

Ингредиенты

Вода3 л Свиные ребра600 г Фасоль1 стак. Соль1 ст. л. Лавровый лист2 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Картофель400 г Капуста белокочанная400 г Лук130 г Морковь150 г Свекла200 г Болгарский перец100 г Чеснок1 зуб. Подсолнечное масло по вкусу Томатная паста2 ст. л.

Приготовление

    Помещаем фасоль в миску. Заливаем ее 500 мл воды. Оставляем бобовые на ночь для замачивания.Разрезаем рёбра на крупные кусочки. Помещаем мясо и замоченную фасоль в кастрюлю. Заливаем всё 2,5 л чистой воды. Отправляем кастрюлю на огонь.После закипания воды снимаем пену, что образовалась. Добавляем соль и лавровые листья в кастрюлю, перемешиваем. Варим всё в течение получаса.Очищаем свеклу. Нарезаем ее соломкой. Отправляем свеклу в кастрюлю к мясу. Тщательно перемешиваем.

    Настоящий украинский борщ со свининой

    Очищаем остальные овощи. Репчатый лук нарезаем небольшими кусочками, картофель — произвольными кубиками. Морковь натираем на терке. Белокочанную капусту мелко шинкуем.Готовим зажарку. Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем морковь. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем всё еще в течение 3 минут. Добавляем к овощам томатную пасту и немного воды. Тщательно перемешиваем. Накрываем сковороду крышкой. После закипания тушим ее содержимое в течение 5–7 минут.Отправляем в кастрюлю картофель и нашинкованную капусту. Перемешиваем всё. Варим борщ еще в течение 15 минут.

    Настоящий украинский борщ со свининой

    Пропускаем через пресс чеснок. Промываем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем его соломкой.Добавляем в кастрюлю готовую зажарку и болгарский перец. Доводим всё снова до кипения. Потом добавляем чеснок, черный перец и соль по вкусу.Держим борщ на огне еще в течение 5 минут. Затем выключаем огонь. Оставляем кастрюлю накрытой еще на полчаса, чтобы блюдо настоялось.

Также при желании за 5 минут до конца приготовления борща вы можете всыпать в него свежую зелень. Это может быть как укроп, так и петрушка. Главное — тщательно промойте и мелко порубите зелень перед ее добавлением в борщ.

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