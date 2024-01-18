Тарелочка ярко-красного борща — то, перед чем просто невозможно устоять. Изумительный аромат, насыщенный цвет и неповторимый вкус заставляют просить добавку этого блюда снова и снова. Если вы так же сильно любите его, как и мы, советуем приготовить настоящий украинский борщ со свининой и фасолью.

Чтобы сварить целую 5-литровую кастрюлю любимейшого блюда запорожских казаков, вам понадобятся ребрышки, большое количество овощей, томатная паста, бобовые и щепотка любви. С таким набором ингредиентов обед будет восхитительным.

Как приготовить настоящий украинский борщ со свининой

Если вы берете достаточно жирные рёбра, зажарку лучше всего готовить на подсолнечном масле. Вам хочется сварить борщ с более постным мясом? В этом случае сделайте овощную зажарку на сале, хорошенько вытопив его на сковороде.

Ингредиенты

Вода3 л Свиные ребра600 г Фасоль1 стак. Соль1 ст. л. Лавровый лист2 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Картофель400 г Капуста белокочанная400 г Лук130 г Морковь150 г Свекла200 г Болгарский перец100 г Чеснок1 зуб. Подсолнечное масло по вкусу Томатная паста2 ст. л.

Приготовление

Помещаем фасоль в миску. Заливаем ее 500 мл воды. Оставляем бобовые на ночь для замачивания.Разрезаем рёбра на крупные кусочки. Помещаем мясо и замоченную фасоль в кастрюлю. Заливаем всё 2,5 л чистой воды. Отправляем кастрюлю на огонь.После закипания воды снимаем пену, что образовалась. Добавляем соль и лавровые листья в кастрюлю, перемешиваем. Варим всё в течение получаса.Очищаем свеклу. Нарезаем ее соломкой. Отправляем свеклу в кастрюлю к мясу. Тщательно перемешиваем. Очищаем остальные овощи. Репчатый лук нарезаем небольшими кусочками, картофель — произвольными кубиками. Морковь натираем на терке. Белокочанную капусту мелко шинкуем.Готовим зажарку. Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем лук до легкой золотистости. Затем добавляем морковь. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем всё еще в течение 3 минут. Добавляем к овощам томатную пасту и немного воды. Тщательно перемешиваем. Накрываем сковороду крышкой. После закипания тушим ее содержимое в течение 5–7 минут.Отправляем в кастрюлю картофель и нашинкованную капусту. Перемешиваем всё. Варим борщ еще в течение 15 минут. Пропускаем через пресс чеснок. Промываем болгарский перец. Удаляем семена. Нарезаем его соломкой.Добавляем в кастрюлю готовую зажарку и болгарский перец. Доводим всё снова до кипения. Потом добавляем чеснок, черный перец и соль по вкусу.Держим борщ на огне еще в течение 5 минут. Затем выключаем огонь. Оставляем кастрюлю накрытой еще на полчаса, чтобы блюдо настоялось.

Также при желании за 5 минут до конца приготовления борща вы можете всыпать в него свежую зелень. Это может быть как укроп, так и петрушка. Главное — тщательно промойте и мелко порубите зелень перед ее добавлением в борщ.