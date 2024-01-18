Минтай теперь покупаю килограммами. Рецепт простого блюда для семейного застолья: вкуснее рыбы давно уже не ела

Рыбные блюда обладают меньшей популярностью нежели мясные. Дело в том, что люди видят больше пользы от говядины и свинины, чем от рыбы. Но, не стоит забывать, что рыбные блюда могут быть полезнее мясных. Дело в том, что в рыбе зачастую содержатся компоненты, которых нет в мясе наземных животных. Например, Омега-3 кислоты чаще встречаются в рыбе.
Некоторые люди не употребляют рыбу, так как считают это дорогим продуктом. В пример приводится лосось и тунец. Однако, помимо этой рыбы есть более бюджетные аналоги. Расскажем, как в домашних условиях можно вкусно запечь минтай.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- минтай — 2 шт.;
- специи к рыбе — ч.л.;
- шафран — ч.л.;
- красный перец — ½ ч.л.;
- кориандр молотый — ½ ч.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- оливковое масло — ст.л.;
- картофель — 6 шт.
Приготовление запеченного минтая:
Очищаем рыбу от внутренностей, удаляем плавники, жабры, хвост и голову. Промываем тщательно рыбу и делим надвое каждое филе.
Кладем филе в целлофановый пакет, высыпаем специи к рыбе, шафран, соль, красный перец и кориандр. Поливаем рыбу маслом, завязываем пакет и тщательно смешиваем внутри филе со специями.
Застилаем форму для запекания пергаментом, выкладываем на нее кусочки рыбы.
Делим очищенную картошку надвое, солим.
Посыпаем картофель паприкой, черным молотым перцем и шафраном, поливаем маслом и смешиваем. На форму для запекания ставим решетку, выкладываем на нее дольки картофеля.
Запекаем рыбу и картошку при 180 градусах 40 минут.
Получается отменная запеченная рыба с гарниром. Для приготовления этого блюда надо приложить минимум усилий.