Минтай теперь покупаю килограммами. Рецепт простого блюда для семейного застолья: вкуснее рыбы давно уже не ела

Рыбные блюда обладают меньшей популярностью нежели мясные. Дело в том, что люди видят больше пользы от говядины и свинины, чем от рыбы. Но, не стоит забывать, что рыбные блюда могут быть полезнее мясных. Дело в том, что в рыбе зачастую содержатся компоненты, которых нет в мясе наземных животных. Например, Омега-3 кислоты чаще встречаются в рыбе.

Некоторые люди не употребляют рыбу, так как считают это дорогим продуктом. В пример приводится лосось и тунец. Однако, помимо этой рыбы есть более бюджетные аналоги. Расскажем, как в домашних условиях можно вкусно запечь минтай.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 2 шт.;

специи к рыбе — ч.л.;

шафран — ч.л.;

красный перец — ½ ч.л.;

кориандр молотый — ½ ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

оливковое масло — ст.л.;

картофель — 6 шт.

Приготовление запеченного минтая:

Очищаем рыбу от внутренностей, удаляем плавники, жабры, хвост и голову. Промываем тщательно рыбу и делим надвое каждое филе.

Кладем филе в целлофановый пакет, высыпаем специи к рыбе, шафран, соль, красный перец и кориандр. Поливаем рыбу маслом, завязываем пакет и тщательно смешиваем внутри филе со специями.

Застилаем форму для запекания пергаментом, выкладываем на нее кусочки рыбы.

Делим очищенную картошку надвое, солим.

Посыпаем картофель паприкой, черным молотым перцем и шафраном, поливаем маслом и смешиваем. На форму для запекания ставим решетку, выкладываем на нее дольки картофеля.

Запекаем рыбу и картошку при 180 градусах 40 минут.

Получается отменная запеченная рыба с гарниром. Для приготовления этого блюда надо приложить минимум усилий.