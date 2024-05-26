Описание приготовления:
Для настойки берите соцветия только в чистых местах, вдали от дорог и заводов. Настойку можно готовить и из сухих цветов и любых сортов. Настойки используют как компрессы при растяжении, ушибах. Растирают при болях в суставах или мигрени. При ангине разводят ее теплой водой и полоскают горло.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Водка 200 Миллилитров
- Сирень 1 Стакан (цветы)
Количество порций 1
Калорийность
220 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка сирени на водке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки сирени на водке.
Отделите соцветия от веток.
Всыпьте цветки в бутылку, не уминая, и залейте водкой. Плотно закройте бутылку и уберите в темное место на 3 недели. Спустя время настойку процедите, перелейте в темную посуду и плотно закройте.
Хорошего применения!