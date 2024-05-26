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Настойка сирени на водке

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Настойка сирени на водке

Описание приготовления:

Для настойки берите соцветия только в чистых местах, вдали от дорог и заводов. Настойку можно готовить и из сухих цветов и любых сортов. Настойки используют как компрессы при растяжении, ушибах. Растирают при болях в суставах или мигрени. При ангине разводят ее теплой водой и полоскают горло.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Водка 200 Миллилитров
  • Сирень 1 Стакан (цветы)

Количество порций 1

Калорийность

220 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка сирени на водке»

Настойка сирени на водке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки сирени на водке.

Настойка сирени на водке

Отделите соцветия от веток.

Настойка сирени на водке

Всыпьте цветки в бутылку, не уминая, и залейте водкой. Плотно закройте бутылку и уберите в темное место на 3 недели. Спустя время настойку процедите, перелейте в темную посуду и плотно закройте.

Настойка сирени на водке

Хорошего применения!

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