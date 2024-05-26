Описание приготовления:

Для настойки берите соцветия только в чистых местах, вдали от дорог и заводов. Настойку можно готовить и из сухих цветов и любых сортов. Настойки используют как компрессы при растяжении, ушибах. Растирают при болях в суставах или мигрени. При ангине разводят ее теплой водой и полоскают горло.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Водка 200 Миллилитров

Сирень 1 Стакан (цветы)

Количество порций 1

Калорийность

220 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка сирени на водке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки сирени на водке.

Отделите соцветия от веток.

Всыпьте цветки в бутылку, не уминая, и залейте водкой. Плотно закройте бутылку и уберите в темное место на 3 недели. Спустя время настойку процедите, перелейте в темную посуду и плотно закройте.

Хорошего применения!