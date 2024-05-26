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Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

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Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

Картофель — это один из самых популярных и доступных продуктов питания, который обладает рядом полезных свойств. Например, это источник питательных веществ. Картофель содержит витамины (C, B1, B2, B6), минералы (калий, магний, фосфор) и клетчатку. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Овощ способствует укреплению иммунной системы. Витамин C, содержащийся в картофеле, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Приготовим ароматную нежную выпечку из картошки.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 200 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • растительное масло — 50 мл;
  • дрожжи — 1 ч.л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 500 г.

Ингредиенты для начинки:

  • картофель — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • зелёный лук — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — ⅓ ч.л.

Приготовление картофельных пирогов:

Удаляем один желток из яиц, смешиваем их с кефиром и молоком. В смесь высыпаем дрожжи, вливаем растительное масло, взбиваем венчиком.

Высыпаем в смесь сахар и соль, просеиваем муку, замешиваем эластичное мягкое тесто. Продолжаем вымешивать тесто на столе руками до гладкого состояния.

Оставляем тесто в таре под полотенцем на час. В это время очищенный картофель делим надвое и отвариваем до готовности.

Шинкуем мелко зеленый лук.

Натираем на крупной терке сыр, смешиваем его с отварным картофелем и луком. Добавляем в начинку сливочное масло, солим и перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 6 равных частей. Раскатываем каждый колобок в лепешку диаметром 20-25 см. Выкладываем по три лепешки в один слой.

Каждый слой предварительно посыпаем мукой.

Раскатываем лепешки до диаметра 40 см, складываем каждую отдельно. Аналогично работаем с оставшимися 3 колобками теста.

Смазываем каждый пласт сливочным маслом по всей поверхности, выкладываем лепешки друг на друга. Накрываем два соединенных пласта начинкой.

Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

На начинку кладем третий пласт, запечатываем картофель внутри.

Делим пласт надвое, а затем каждую часть еще на 5 частей. Лишние края можно срезать.

Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

Сворачиваем каждый пласт с начинкой в рулет и кладем на противень, застеленный пергаментов. Также делаем с оставшейся начинкой и тремя тонкими пластами.

Смазываем каждый пирожок желтком, делаем ножом небольшие поперечные надрезы на верхушке.

Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.

Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

В результате получается нежная картофельная выпечка. Эти пирожки выглядят необычными, они сочные и ароматные.

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