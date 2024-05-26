Беру 2 яйца, стакан кефира и 3 стакана муки. Чудесная выпечка с картошкой: идеально подходит на каждый день

Картофель — это один из самых популярных и доступных продуктов питания, который обладает рядом полезных свойств. Например, это источник питательных веществ. Картофель содержит витамины (C, B1, B2, B6), минералы (калий, магний, фосфор) и клетчатку. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Овощ способствует укреплению иммунной системы. Витамин C, содержащийся в картофеле, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Приготовим ароматную нежную выпечку из картошки.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кефир — 200 мл;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 50 мл;

дрожжи — 1 ч.л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

мука — 500 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 3 шт.;

сыр — 100 г;

зелёный лук — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление картофельных пирогов:

Удаляем один желток из яиц, смешиваем их с кефиром и молоком. В смесь высыпаем дрожжи, вливаем растительное масло, взбиваем венчиком.

Высыпаем в смесь сахар и соль, просеиваем муку, замешиваем эластичное мягкое тесто. Продолжаем вымешивать тесто на столе руками до гладкого состояния.

Оставляем тесто в таре под полотенцем на час. В это время очищенный картофель делим надвое и отвариваем до готовности.

Шинкуем мелко зеленый лук.

Натираем на крупной терке сыр, смешиваем его с отварным картофелем и луком. Добавляем в начинку сливочное масло, солим и перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 6 равных частей. Раскатываем каждый колобок в лепешку диаметром 20-25 см. Выкладываем по три лепешки в один слой.

Каждый слой предварительно посыпаем мукой.

Раскатываем лепешки до диаметра 40 см, складываем каждую отдельно. Аналогично работаем с оставшимися 3 колобками теста.

Смазываем каждый пласт сливочным маслом по всей поверхности, выкладываем лепешки друг на друга. Накрываем два соединенных пласта начинкой.

На начинку кладем третий пласт, запечатываем картофель внутри.

Делим пласт надвое, а затем каждую часть еще на 5 частей. Лишние края можно срезать.

Сворачиваем каждый пласт с начинкой в рулет и кладем на противень, застеленный пергаментов. Также делаем с оставшейся начинкой и тремя тонкими пластами.

Смазываем каждый пирожок желтком, делаем ножом небольшие поперечные надрезы на верхушке.

Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.

В результате получается нежная картофельная выпечка. Эти пирожки выглядят необычными, они сочные и ароматные.