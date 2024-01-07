Настолько вкусно, что готовлю так каждые выходные: 2 быстрых рецепта из картофеля

Картофель – уникальный продукт. Если задуматься, то существует большое множество вариантов приготовления картошки. Можно отварить в кастрюле, потушить, запечь, фаршировать. Можно отправить картошку в мультиварку или поставить в микроволновку.
С лёгкостью картофель превращается в пюре, драники или оладьи. Не забудем про картошку в салатах, ведь этот продукт можно есть как в охлаждённом, так и в горячем виде.
Сегодня мы решили приготовить картофель достаточно быстро и вкусно. Будем заливать тертый картофель водой! Знакомьтесь с рецептами.
Рецепт номер 1.
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.;
- фарш — 450 г;
- сельдерей — 2 шт.;
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- сыр моцарелла- 40 г;
- розмарин;
- паприка;
- соль, черный перец;
- зелёный лук.
Приготовление картофеля:
Картофель натираем на крупной терке и заливаем холодной водой. Добавляем лед и ждем 10 минут.
Сельдерей нарезаем вдоль, а затем мелким кубиком. Также мелко нарезаем лук. Морковь натираем на терке. Перекладываем ингредиенты на сковородку с растопленным сливочным маслом.
Соединяем зажарку с фаршем и картофелем. Всыпаем чайную ложку соли, паприку и черный перец. Добавляем немного розмарина. Мелко шинкуем зеленый лук. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовку, равномерно распределяем по всей поверхности. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Присыпаем тертой моцареллой.
Готовим еще 20 минут. Готово!
Рецепт номер 2.
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- овсяные хлопья — 4 ст. л.
- сыр — 100 г;
- черный перец, соль;
- растительное масло.
Приготовление картофеля:
Часть картофеля натираем на мелкой терке, а часть – на крупной. Соединяем вместе и заливаем холодной водой. Ждем 10 минут, а затем сливаем воду.
Отправляем картофель в глубокую емкость и разбиваем в нее два куриных яйца. Всыпаем 4 столовые ложки овсяных хлопьев. 100 грамм сыра натираем на терке, отправляем к остальным ингредиентам.
Добавляем соль, перец по вкусу. Перемешиваем.
На сковородку наливаем растительное масло, выкладываем ложкой получившуюся массу.
Формируем оладьи. Жарим с двух сторон до готовности.
Получилось очень аппетитно, пользуйтесь этими рецептами.