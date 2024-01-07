Настолько вкусно, что готовлю так каждые выходные: 2 быстрых рецепта из картофеля

Картофель – уникальный продукт. Если задуматься, то существует большое множество вариантов приготовления картошки. Можно отварить в кастрюле, потушить, запечь, фаршировать. Можно отправить картошку в мультиварку или поставить в микроволновку.

С лёгкостью картофель превращается в пюре, драники или оладьи. Не забудем про картошку в салатах, ведь этот продукт можно есть как в охлаждённом, так и в горячем виде.

Сегодня мы решили приготовить картофель достаточно быстро и вкусно. Будем заливать тертый картофель водой! Знакомьтесь с рецептами.

Рецепт номер 1.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

фарш — 450 г;

сельдерей — 2 шт.;

лук — шт.;

морковь — шт.;

сыр моцарелла- 40 г;

розмарин;

паприка;

соль, черный перец;

зелёный лук.

Приготовление картофеля:

Картофель натираем на крупной терке и заливаем холодной водой. Добавляем лед и ждем 10 минут.

Сельдерей нарезаем вдоль, а затем мелким кубиком. Также мелко нарезаем лук. Морковь натираем на терке. Перекладываем ингредиенты на сковородку с растопленным сливочным маслом.

Соединяем зажарку с фаршем и картофелем. Всыпаем чайную ложку соли, паприку и черный перец. Добавляем немного розмарина. Мелко шинкуем зеленый лук. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовку, равномерно распределяем по всей поверхности. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Присыпаем тертой моцареллой.

Готовим еще 20 минут. Готово!

Рецепт номер 2.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

овсяные хлопья — 4 ст. л.

сыр — 100 г;

черный перец, соль;

растительное масло.

Приготовление картофеля:

Часть картофеля натираем на мелкой терке, а часть – на крупной. Соединяем вместе и заливаем холодной водой. Ждем 10 минут, а затем сливаем воду.

Отправляем картофель в глубокую емкость и разбиваем в нее два куриных яйца. Всыпаем 4 столовые ложки овсяных хлопьев. 100 грамм сыра натираем на терке, отправляем к остальным ингредиентам.

Добавляем соль, перец по вкусу. Перемешиваем.

На сковородку наливаем растительное масло, выкладываем ложкой получившуюся массу.

Формируем оладьи. Жарим с двух сторон до готовности.

Получилось очень аппетитно, пользуйтесь этими рецептами.