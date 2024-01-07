Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром — быстрый , вкусный десерт.

Ингредиенты:

мандарины — 2 шт;

яблоко — 1 шт;

бананы — 1 шт;

сливки — 50 гр;

мороженое пломбир — 50 гр.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Ко мне по субботам приходит взрослеющий внук на обед, каждый раз хочется его чем-то порадовать. Но, он с детства не ест многие фрукты, кое что из овощей. приходится придумывать.

Вот, что бы накормить фруктами, сделала ему очень вкусный коктейль или даже смузи.

С такой подачей он с удовольствием съел и даже не понял, что ест фрукты.

Приготовила быстро. Две мандаринки, крупные, сладкие. очистила.

Что бы не искать косточки в дольках, я просто вырезала серединку у долек.

Яблоко помыла, обтёрла и очистила от шкурки.

Приготовила один спелый, сладкий банан.

Первым пробиваю блендером мандарины, они должны хорошо разбиться. в сметанообразную консистенцию.

Затем пробиваю бананы, они отлично пробиваются.

Нарезаю яблоко .

Добавляю.

Пробиваю.

Теперь пробиваю и струйкой добавляю сливки.

Пробиваю со сливками масса увеличивается. пышная. нежная. Теперь можно и мороженое. Добавляю 50 грамм пломбира из морозилки.

Всё хорошо взбиваю, разливаю по креманкам. Украшаю ягодами из морозилки или можно каплями шоколада, это кто как придумает.

Получается очень витаминно и вкусно.

Нравится всем. Мой внук и не понял. что ел мандаринки …))))

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.