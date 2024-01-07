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Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром — быстрый , вкусный десерт.

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Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром — быстрый , вкусный десерт.

Ингредиенты:
мандарины — 2 шт;
яблоко — 1 шт;
бананы — 1 шт;
сливки — 50 гр;
мороженое пломбир — 50 гр.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Ко мне по субботам приходит взрослеющий внук на обед, каждый раз хочется его чем-то порадовать. Но, он с детства не ест многие фрукты, кое что из овощей. приходится придумывать.
Вот, что бы накормить фруктами, сделала ему очень вкусный коктейль или даже смузи.
С такой подачей он с удовольствием съел и даже не понял, что ест фрукты.

Приготовила быстро. Две мандаринки, крупные, сладкие. очистила.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Что бы не искать косточки в дольках, я просто вырезала серединку у долек.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Яблоко помыла, обтёрла и очистила от шкурки.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Приготовила один спелый, сладкий банан.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Первым пробиваю блендером мандарины, они должны хорошо разбиться. в сметанообразную консистенцию.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Затем пробиваю бананы, они отлично пробиваются.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Нарезаю яблоко .

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Добавляю.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Пробиваю.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Теперь пробиваю и струйкой добавляю сливки.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Пробиваю со сливками масса увеличивается. пышная. нежная. Теперь можно и мороженое. Добавляю 50 грамм пломбира из морозилки.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Всё хорошо взбиваю, разливаю по креманкам. Украшаю ягодами из морозилки или можно каплями шоколада, это кто как придумает.
Получается очень витаминно и вкусно.

Рецепт: Смузи фруктовый с пломбиром - быстрый , вкусный десерт.

Нравится всем. Мой внук и не понял. что ел мандаринки …))))

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.

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