Научился этому трюку во Французском ресторане. Сочные и вкусные котлеты

Фрикадельки стали визитной карточкой Швеции. Трудно представить знаменитые шведские рестораны без этого прекрасного блюда. Для жителей СНГ намного привычнее называть фрикадельками тефтели. Это блюдо пришло из советских столовых, где являлось почти постоянным блюдом для заводчан. Конечно, тефтели сильно уступали котлетам. Однако, заслуживали определенной популярности.

Тефтели или фрикадельки ели с разными гарнирами — крупами, макаронными изделиями, картофельным пюре. С любым дополнением тефтели были вкусными. В основном за счет подливы.

Расскажем, как можно приготовить вкусные тефтели.

Ингредиенты для тефтель:

фарш — 600 г;

соль — ½ ч.л.;

паприка;

лук репчатый — 3 шт.;

картофель — шт.;

помидоры — 3 шт.;

томатная паста — ст.л.;

сухой чеснок;

спагетти — 250 г.

Приготовление тефтель:

Смешиваем в фарше соль и паприку. Очищаем картофель, вместе с луковицей нарезаем маленькими кубиками. Измельчаем картофель и лук в блендере до состояния кашицы.

Выкладываем кашицу из лука и картофеля в фарш, смешиваем.

Делаем большой крестовой надрез на помидорах, заливаем их кипятком.

Нарезаем пару луковиц мелким кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Вынимаем из воды помидоры, снимаем с них кожицу.

Нарезаем помидоры мелко и измельчаем в блендере. Добавляем к томатной массе томатную пасту, продолжаем смешивать.

Выливаем томатную смесь к луку в сковороду и тушим 7-10 минут.

Формируем из фарша круглые большие шарики.

Посыпаем томатную смесь солью и паприкой, перемешиваем. Кладем в смесь тефтели, заливаем водой больше чем на половину.

Накрываем тефтели крышкой и тушим на медленном огне 15 минут. Кладем к тефтелям спагетти, заранее переворачиваем их на другой бок.

Накрываем тефтели крышкой и тушим еще 7-10 минут.

После приготовления можно посыпать блюдо петрушкой или кинзой.

Получается простой сытный ужин.