Из обычной картошки готовлю вкусную закуску. Простой рецепт: такие вафли вы точно не пробовали

На удивление картофель, как один из самых популярных овощей, не сопровождал человечество всю историю. Этот овощ был открыт европейцами лишь в XVI веке. Хотя о картошке знали в Южной Америке, долгое время для цивилизованного мира был скрыт этот овощ.

Долгое время после привоза картофеля в Европу, люди воспринимали его лишь как декоративное растение. Поэтому около усадеб знати высаживали картофель. Лишь спустя век европейцы начали догадываться, что картошку можно употреблять в пищу.

С тех пор появилось много рецептов приготовления картошки. Например, из нее можно сделать вафли.

Ингредиенты для картофельных вафель:

Картофель — 400 г;

Яйцо — 2 шт.;

Молоко — 300 г;

Соль — 5 г;

Перец чёрный молотый — г;

Растительное масло — 30 г;

Мука — 160 г.

Приготовление картофельных вафель:

Отвариваем до мягкости очищенный картофель, создаем картофельное пюре. Вливаем в пюре растительное масло и тщательно перемешиваем.

В отдельную миску разбиваем яйца, высыпаем соль и черный молотый перец, взбиваем. Выливаем в картофельную массу молоко частями и яичную смесь, перемешиваем.

Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем однородное тесто.

Смазываем вафельницу растительным маслом, выкладываем пару ложек теста на поверхность.

В течение пары минут готовим вафли в вафельнице, а затем даем остыть. После остывания вафли становятся податливыми, их можно легко скрутить в трубочки.

Подавать картофельные вафли советуем со сметаной и нашинкованным зеленым луком. Эта закуска хорошо подходит для перекуса или легкого завтрака.