Не покупайте этот десерт в магазине. Домашнее мороженое: 2 простых и вкусных рецепта

Мороженое — это десерт, который любят во всём мире. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и традиции, связанные с этим лакомством. Во Франции, например, мороженое часто подают в качестве десерта после основного блюда. Французское мороженое отличается изысканными вкусами и ароматами, такими как фисташки, карамель, пралине и другие.

Италия славится своим джелато — мягким мороженым, которое готовится из натуральных ингредиентов и имеет кремовую текстуру. Джелато может быть фруктовым, шоколадным, ванильным или иметь другие необычные вкусы.

В Японии мороженое часто подаётся в необычных формах, таких как мороженое-рожок в виде рыбы или мороженое в форме цветка сакуры. Японское мороженое также может иметь необычные вкусы, такие как матча (зеленый чай) или васаби.

Приготовим более привычное для всех мороженое из персиков и малины.

Персиковое мороженое

Ингредиенты:

консервированные персики — 400 г;

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

сок 1 лимона;

сгущенное молоко — 70 г;

сыр рикотта — 70 г;

взбитые сливки — 200 мл.

Приготовление персикового мороженого:

Сливаем лишнюю жидкость с персиков и нарезаем их маленькими кубиками. Взбиваем персики вместе с соком погружным блендером до однородной массы.

В массу добавляем желтки и тщательно перемешиваем. Высыпаем в персиковое пюре сперва сахар, затем крахмал, продолжаем смешивать.

На среднем огне в сотейнике варим персиковую массу до загустения. Далее перекладываем массу в миску и накрываем в контакт пищевой пленкой, ждем остывания.

В это время лимонный сок взбиваем со сгущенным молоком в отдельной миске. Добавляем в смесь рикотту, перемешиваем.

Полученную массу взбиваем со сливками до пышных устойчивых пиков. Отдельно взбиваем персиковое пюре, добавляем в него постепенно сливочную смесь.

Перемешиваем вместе пюре со сливочной массой, выкладываем в глубокую емкость. Оставляем массу в морозильной камере на 2 часа.

Получается нежное сливочное персиковое мороженое. Без красителей и консервантов, натуральное и вкусное.

Малиновое мороженое

Ингредиенты:

лимонный сок — 120 мл;

малина — 200 г;

сахар — 50 г;

агар-агар — 5 г;

сгущенное молоко — 100 г;

сыр рикотта — 150 г;

сливки — 250 мл;

печенье — 100 г.

Приготовление малинового мороженого:

В сотейник выливаем 60 мл лимонного сока, соединяем с малиной и сахаром. Высыпаем в смесь агар-агар, доводим на среднем огне до загустения.

В отдельную тару перекладываем смесь, оставляем остывать под пищевой пленкой. Взбиваем остатки лимонного сока со сгущенным молоком. Разминаем отдельно рикотту и добавляем в смесь сгущенки и сока.

Вливаем в смесь сыра, сгущенки и сока сливки, взбиваем до пышных устойчивых пиков. Добавляем в массу малиновое пюре, перемешиваем.

Выкладываем в несколько рядов печенье, фиксируем его кондитерской формой. Выкладываем на слой печенья будущее мороженое.

Слой можно смазать остатками малинового пюре, накрыть печеньем. Оставляем мороженое на 2 часа в холодильник, а затем убираем форму.

В результате мы имеем несколько вкусов натурального мороженого. С ним точно не сравнится покупной аналог.