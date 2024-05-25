Не покупайте этот десерт в магазине. Домашнее мороженое: 2 простых и вкусных рецепта

Мороженое — это десерт, который любят во всём мире. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и традиции, связанные с этим лакомством. Во Франции, например, мороженое часто подают в качестве десерта после основного блюда. Французское мороженое отличается изысканными вкусами и ароматами, такими как фисташки, карамель, пралине и другие.
Италия славится своим джелато — мягким мороженым, которое готовится из натуральных ингредиентов и имеет кремовую текстуру. Джелато может быть фруктовым, шоколадным, ванильным или иметь другие необычные вкусы.
В Японии мороженое часто подаётся в необычных формах, таких как мороженое-рожок в виде рыбы или мороженое в форме цветка сакуры. Японское мороженое также может иметь необычные вкусы, такие как матча (зеленый чай) или васаби.
Приготовим более привычное для всех мороженое из персиков и малины.
Персиковое мороженое
Ингредиенты:
- консервированные персики — 400 г;
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахар — 50 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- сок 1 лимона;
- сгущенное молоко — 70 г;
- сыр рикотта — 70 г;
- взбитые сливки — 200 мл.
Приготовление персикового мороженого:
Сливаем лишнюю жидкость с персиков и нарезаем их маленькими кубиками. Взбиваем персики вместе с соком погружным блендером до однородной массы.
В массу добавляем желтки и тщательно перемешиваем. Высыпаем в персиковое пюре сперва сахар, затем крахмал, продолжаем смешивать.
На среднем огне в сотейнике варим персиковую массу до загустения. Далее перекладываем массу в миску и накрываем в контакт пищевой пленкой, ждем остывания.
В это время лимонный сок взбиваем со сгущенным молоком в отдельной миске. Добавляем в смесь рикотту, перемешиваем.
Полученную массу взбиваем со сливками до пышных устойчивых пиков. Отдельно взбиваем персиковое пюре, добавляем в него постепенно сливочную смесь.
Перемешиваем вместе пюре со сливочной массой, выкладываем в глубокую емкость. Оставляем массу в морозильной камере на 2 часа.
Получается нежное сливочное персиковое мороженое. Без красителей и консервантов, натуральное и вкусное.
Малиновое мороженое
Ингредиенты:
- лимонный сок — 120 мл;
- малина — 200 г;
- сахар — 50 г;
- агар-агар — 5 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- сыр рикотта — 150 г;
- сливки — 250 мл;
- печенье — 100 г.
Приготовление малинового мороженого:
В сотейник выливаем 60 мл лимонного сока, соединяем с малиной и сахаром. Высыпаем в смесь агар-агар, доводим на среднем огне до загустения.
В отдельную тару перекладываем смесь, оставляем остывать под пищевой пленкой. Взбиваем остатки лимонного сока со сгущенным молоком. Разминаем отдельно рикотту и добавляем в смесь сгущенки и сока.
Вливаем в смесь сыра, сгущенки и сока сливки, взбиваем до пышных устойчивых пиков. Добавляем в массу малиновое пюре, перемешиваем.
Выкладываем в несколько рядов печенье, фиксируем его кондитерской формой. Выкладываем на слой печенья будущее мороженое.
Слой можно смазать остатками малинового пюре, накрыть печеньем. Оставляем мороженое на 2 часа в холодильник, а затем убираем форму.
В результате мы имеем несколько вкусов натурального мороженого. С ним точно не сравнится покупной аналог.