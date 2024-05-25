Описание приготовления:
Настойка пьется довольно мягко, хотя и имеет приличный градус. Обязательно обваривайте орешки перед приготовлением, чтобы убрать следы смолы, которая придаст напитку неприятный вкус и горечь. Но помните, что это все-таки алкоголь и употреблять его надо осторожно!
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Орехи / Кедровые орехи Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Орехи кедровые 50 Грамм
- Водка 500 Миллилитров
- Цедра апельсина 5 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
272 ккал
Калорийность
1 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка из кедровых орешков на водке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из кедровых орешков на водке. Апельсин тщательно вымойте в горячей воде со щеткой и вытрите насухо.
Тщательно промойте кедровые орешки под холодной водой и выложите их в миску. Залейте орехи трижды кипятком, каждый раз оставляя на пять минут. Затем откиньте на сито и дайте последней воде полностью слиться.
С апельсина срежьте цедру. Переложите орешки в чистую, сухую банку и добавьте цедру апельсина.
Всыпьте в банку сахар и ванильный сахар.
Залейте содержимое банки водкой и плотно закройте. Потрясите содержимое, чтобы сахар растворился.
Уберите банку с настойкой в темное, сухое место на 14 дней. Затем процедите настойку через мелкое сито, перелейте в бутылку, закройте и уберите в темное место еще на семь дней. После этого охладите и подавайте.
Приятного употребления!