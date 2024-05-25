Описание приготовления:

Настойка пьется довольно мягко, хотя и имеет приличный градус. Обязательно обваривайте орешки перед приготовлением, чтобы убрать следы смолы, которая придаст напитку неприятный вкус и горечь. Но помните, что это все-таки алкоголь и употреблять его надо осторожно!

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Орехи / Кедровые орехи Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Орехи кедровые 50 Грамм

Водка 500 Миллилитров

Цедра апельсина 5 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

272 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из кедровых орешков на водке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из кедровых орешков на водке. Апельсин тщательно вымойте в горячей воде со щеткой и вытрите насухо.

Тщательно промойте кедровые орешки под холодной водой и выложите их в миску. Залейте орехи трижды кипятком, каждый раз оставляя на пять минут. Затем откиньте на сито и дайте последней воде полностью слиться.

С апельсина срежьте цедру. Переложите орешки в чистую, сухую банку и добавьте цедру апельсина.

Всыпьте в банку сахар и ванильный сахар.

Залейте содержимое банки водкой и плотно закройте. Потрясите содержимое, чтобы сахар растворился.

Уберите банку с настойкой в темное, сухое место на 14 дней. Затем процедите настойку через мелкое сито, перелейте в бутылку, закройте и уберите в темное место еще на семь дней. После этого охладите и подавайте.

Приятного употребления!