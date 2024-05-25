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Настойка из кедровых орешков на водке

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Настойка из кедровых орешков на водке

Описание приготовления:

Настойка пьется довольно мягко, хотя и имеет приличный градус. Обязательно обваривайте орешки перед приготовлением, чтобы убрать следы смолы, которая придаст напитку неприятный вкус и горечь. Но помните, что это все-таки алкоголь и употреблять его надо осторожно!
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Орехи / Кедровые орехи Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Орехи кедровые 50 Грамм
  • Водка 500 Миллилитров
  • Цедра апельсина 5 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

272 ккал

Калорийность

1 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из кедровых орешков на водке»

Настойка из кедровых орешков на водке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из кедровых орешков на водке. Апельсин тщательно вымойте в горячей воде со щеткой и вытрите насухо.

Настойка из кедровых орешков на водке

Тщательно промойте кедровые орешки под холодной водой и выложите их в миску. Залейте орехи трижды кипятком, каждый раз оставляя на пять минут. Затем откиньте на сито и дайте последней воде полностью слиться.

Настойка из кедровых орешков на водке

С апельсина срежьте цедру. Переложите орешки в чистую, сухую банку и добавьте цедру апельсина.

Настойка из кедровых орешков на водке

Всыпьте в банку сахар и ванильный сахар.

Настойка из кедровых орешков на водке

Залейте содержимое банки водкой и плотно закройте. Потрясите содержимое, чтобы сахар растворился.

Настойка из кедровых орешков на водке

Уберите банку с настойкой в темное, сухое место на 14 дней. Затем процедите настойку через мелкое сито, перелейте в бутылку, закройте и уберите в темное место еще на семь дней. После этого охладите и подавайте.

Настойка из кедровых орешков на водке

Приятного употребления!

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