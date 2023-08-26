Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи с грушей и киви. Йогурт можно использовать без добавок или со вкусом тропических фруктов. По желанию в такой смузи можно добавить свежий шпинат. Киви добавляет приятную кислинку, а груша сладость и аромат.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Киви / Груша Блюдо: Напитки / Смузи
Состав / Ингредиенты:
- Груша 1 Штука
- Киви 1 Штука
- Йогурт 130 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
50 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Смузи из киви с грушей»
Подготовьте все ингредиенты.
Киви с помощью овощечистки очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Грушу очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
Переложите все ингредиенты в стакан для блендера. Пробейте до однородной консистенции.
Смузи с киви и грушей готов!