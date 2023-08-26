Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи с грушей и киви. Йогурт можно использовать без добавок или со вкусом тропических фруктов. По желанию в такой смузи можно добавить свежий шпинат. Киви добавляет приятную кислинку, а груша сладость и аромат.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Киви / Груша Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

Груша 1 Штука

Киви 1 Штука

Йогурт 130 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

50 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Смузи из киви с грушей»

Подготовьте все ингредиенты.

Киви с помощью овощечистки очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Грушу очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.

Переложите все ингредиенты в стакан для блендера. Пробейте до однородной консистенции.

Смузи с киви и грушей готов!