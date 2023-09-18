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Не только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму

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Не только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму

Попробовали много разных рецептов из помидоров и все не то? У нас есть отличные два варианта на зиму, которые точно стану любимыми закусками к столу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил два рецепта вкусных заготовок на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить на дому. Вяленые помидоры отлично подойдут к салатам, бутербродам или сырной закуске, а зеленые маринованные помидоры – к мясу или овощному гарниру.

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Вяленые помидоры

  • Время: 4 – 8 часов
  • Порции: 1 – 2

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров черри;
– 6 зубчиков чеснока;
– оливковое масло;
– итальянские травы.

Приготовление:

  • Предварительно промытые и просушенные помидоры разрежьте пополам. По желанию можно удалить семена.
  • Покройте противень слоем пергамента для выпечки и выложите на него половинки помидоров. Немножко посыпьте все солью и сухой смесью итальянских трав.
  • Хаотически разложите грубые кусочки чеснока и сбрызните маслом.
  • Разогрейте духовку до 80 градусов и отправьте противень с помидорами сушиться на 4 часа. Время от времени открывайте дверь духовки, чтобы получалась влага.
  • Время приготовления указано относительное, ведь все зависит от духовки и размеров помидоров. Главное не пересушить их, они должны быть немного влажными и эластичными, но не пересушенными и хрупкими.
  • Готовые помидоры выложите в банки слоями: томаты, специи, чеснок, оливковое масло. Закройте банку крышкой и оставьте до полного охлаждения.

Зеленые помидоры с морковью

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2 – 3

Ингредиенты:
– зеленые помидоры;
– морковь;
– чеснок;
– перец чили;
– 1 л воды;
– 1 столовая ложка. соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– черный перец горошком;
– гвоздика;
– душистый перец;
– кориандр;
– лавровый лист.

Приготовление:

  • Тщательно вымойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца.
  • Морковь нарежьте кольцами, а чеснок – пластинками.
  • В каждый помидор вставьте морковь и чеснок.
  • Переведите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец.
  • Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте помидоры.
  • Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками.
  • Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
  • Маринованные помидоры готовы.

Приятного аппетита!

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