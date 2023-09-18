ГлавнаяРецептыНе только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму Не только аджика и лечо: что приготовить из помидоров на зиму На чтение: 2 минуты Попробовали много разных рецептов из помидоров и все не то? У нас есть отличные два варианта на зиму, которые точно стану любимыми закусками к столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил два рецепта вкусных заготовок на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить на дому. Вяленые помидоры отлично подойдут к салатам, бутербродам или сырной закуске, а зеленые маринованные помидоры – к мясу или овощному гарниру. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Вяленые помидоры Время: 4 – 8 часов Порции: 1 – 2 Ингредиенты: – 1 килограмм помидоров черри; – 6 зубчиков чеснока; – оливковое масло; – итальянские травы. Приготовление: Предварительно промытые и просушенные помидоры разрежьте пополам. По желанию можно удалить семена. Покройте противень слоем пергамента для выпечки и выложите на него половинки помидоров. Немножко посыпьте все солью и сухой смесью итальянских трав. Хаотически разложите грубые кусочки чеснока и сбрызните маслом. Разогрейте духовку до 80 градусов и отправьте противень с помидорами сушиться на 4 часа. Время от времени открывайте дверь духовки, чтобы получалась влага. Время приготовления указано относительное, ведь все зависит от духовки и размеров помидоров. Главное не пересушить их, они должны быть немного влажными и эластичными, но не пересушенными и хрупкими. Готовые помидоры выложите в банки слоями: томаты, специи, чеснок, оливковое масло. Закройте банку крышкой и оставьте до полного охлаждения. Зеленые помидоры с морковью Время: 40 минут Порции: 2 – 3 Ингредиенты: – зеленые помидоры; – морковь; – чеснок; – перец чили; – 1 л воды; – 1 столовая ложка. соли; – 1 чайная ложка сахара; – 1 столовая ложка уксуса; – черный перец горошком; – гвоздика; – душистый перец; – кориандр; – лавровый лист. Приготовление: Тщательно вымойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца. Морковь нарежьте кольцами, а чеснок – пластинками. В каждый помидор вставьте морковь и чеснок. Переведите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец. Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте помидоры. Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками. Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями