Описание приготовления:
Приготовить салат "Шампанское" можно не только к Новому году, но и на любой праздничный стол. Салат не только эффектный и привлечёт внимание всех гостей, но и очень вкусный! Грудку можете использовать варёную, а вместо укропа использовать любую зелень по вкусу. Уже несколько лет готовлю этот салат, съедается без остатка. Надеюсь он понравится и вам, берите себе этот интересный и оригинальный рецепт на заметку. Не пожалеете!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 200 Грамм
- Куриная грудка 250 Грамм
- Капуста пекинская 150 Грамм
- Морковь 1 Штука (варёная)
- Яйцо 3 Штуки
- Желтки 2 Штуки
- Маслины 20 Штук
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Майонез По вкусу
- Специи 1 Чайная ложка (для курицы)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
145 ккал
Калорийность
10 г
Белки
12 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Шампанское"»
Подготовьте все ингредиенты. Отварите морковь и два яйца заранее и дайте остыть. Грудку разморозьте, промойте и обсушите бумажными полотенцами.
Грудку разрежьте вдоль на две половины, полейте соком лимона, натрите солью и специями. Оставьте пока мариноваться.
Три яйца взбейте с щепоткой соли.
Обжарьте на смазанной маслом сковороде яичные блинчики. В зависимости от диаметра сковороды выходит от 3 до 5 штук. Нарежьте готовые блинчики соломкой и переложите в салатник.
Грудку выложите на разогретую сковороду с маслом и под крышкой на умеренном огне обжарьте с двух сторон до готовности. В конце можно добавить немного воды, чтобы она дошла паром.
Нарежьте грудку небольшими кубиками и переложите к нарезанным яичным блинчикам. Сюда же добавьте нарезанную кубиками варёную морковь, нашинкованную тонко пекинскую капусту и нарезанную небольшими кубиками ветчину.
Салат посолите и поперчите. Заправьте майонезом и перемешайте. На плоской тарелке выложите массу в форме бутылки шампанского.
Мелко нарезанной зеленью укропа обсыпьте нижнюю часть бутылки. Желтки раскрошите и выложите верхнюю часть (горлышко).
Салат "Шампанское" готов. Можно выложить чёрный контур и этикетку при помощи натёртых маслин и подавать салат к столу. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!