Описание приготовления:

Приготовить салат "Шампанское" можно не только к Новому году, но и на любой праздничный стол. Салат не только эффектный и привлечёт внимание всех гостей, но и очень вкусный! Грудку можете использовать варёную, а вместо укропа использовать любую зелень по вкусу. Уже несколько лет готовлю этот салат, съедается без остатка. Надеюсь он понравится и вам, берите себе этот интересный и оригинальный рецепт на заметку. Не пожалеете!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 200 Грамм

Куриная грудка 250 Грамм

Капуста пекинская 150 Грамм

Морковь 1 Штука (варёная)

Яйцо 3 Штуки

Желтки 2 Штуки

Маслины 20 Штук

Сок лимона 1 Ст. ложка

Растительное масло 2 Ст. ложки

Майонез По вкусу

Специи 1 Чайная ложка (для курицы)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

145 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Шампанское"»

Подготовьте все ингредиенты. Отварите морковь и два яйца заранее и дайте остыть. Грудку разморозьте, промойте и обсушите бумажными полотенцами.

Грудку разрежьте вдоль на две половины, полейте соком лимона, натрите солью и специями. Оставьте пока мариноваться.

Три яйца взбейте с щепоткой соли.

Обжарьте на смазанной маслом сковороде яичные блинчики. В зависимости от диаметра сковороды выходит от 3 до 5 штук. Нарежьте готовые блинчики соломкой и переложите в салатник.

Грудку выложите на разогретую сковороду с маслом и под крышкой на умеренном огне обжарьте с двух сторон до готовности. В конце можно добавить немного воды, чтобы она дошла паром.

Нарежьте грудку небольшими кубиками и переложите к нарезанным яичным блинчикам. Сюда же добавьте нарезанную кубиками варёную морковь, нашинкованную тонко пекинскую капусту и нарезанную небольшими кубиками ветчину.

Салат посолите и поперчите. Заправьте майонезом и перемешайте. На плоской тарелке выложите массу в форме бутылки шампанского.

Мелко нарезанной зеленью укропа обсыпьте нижнюю часть бутылки. Желтки раскрошите и выложите верхнюю часть (горлышко).

Салат "Шампанское" готов. Можно выложить чёрный контур и этикетку при помощи натёртых маслин и подавать салат к столу. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!