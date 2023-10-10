Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Среди украинцев часто бытует мнение, что на приготовление вкусного мясного блюда уходит много времени. Но это далеко не так. Есть продукты, которые готовятся очень быстро и при этом приходятся по вкусу всем.

НАША РЯБА

К примеру, колбаски – отличный вариант для обеда или ужи, информирует 24 Канал. Летом этот продукт становится неотъемлемой частью барбекю, а вот в другое время года хрустящую корочку и пряный вкус можно получить благодаря запеканию их в духовке или на сковороде.

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Колбаски & сосиски: в чем разница

Но когда речь заходит о колбасках, часто потребители могут их перепутать с сосисками. В чем разница?

В первую очередь, эти продукты отличаются технологией приготовления. Так, сосиски изготовляются из размельченного мяса, которое варят до полной готовности. В то время как колбаски формируют из сырого мясного фарша и специй, поэтому перед подачей на стол их обязательно нужно запечь или обжарить на сковороде.

Кроме этого, в отличие от сосисок колбаски не имеют однородной консистенции: в них ощущаются кусочки нежного и сочного мяса. Оно гармонично сочетается с хрустящей корочкой, которая образуется при их запекании. И от этого вкусового комбо в восторге даже дети.

Разновидностей этих мясоколбасных изделий много! Но главное, на что сразу обращают внимание потребители – это состав. В частности, важным показателем является процент жира. Он есть во всех колбасках, придавая им сочность. Но по сравнению с другими говяжьи колбаски менее жирны, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто не любит свинину и баранину и в то же время являются ценителями красного мяса.

К тому же для приготовления особых блюд из этих колбасок требуется минимум времени и усилий. Всего пол часа и ваши родные будут наслаждаться вкусными хот-догами, колбасками с томатным соусом или картофелем.

Но прежде чем перейти к рецептам, очень важно не прогадать с выбором главного ингредиента, ведь именно от него будет зависеть успех всего блюда.

Как выбрать говяжьи колбаски

На первый взгляд, выбор идеальных колбасок достаточно сложен, ведь следует учесть надежность производителя и герметичность упаковки, состав и качество продукции.

С ТМ Skott Smeat можно забыть об этих сложностях. Вся продукция бренда изготовлена из фермерской говядины, которая соответствует самым высоким международным стандартам, таким как ISO 22000 и HACCP, а также HALAL. Благодаря этому компания поставляет говядину не только на украинские полки магазинов, но и экспортирует продукцию в страны, где строго соблюдают требования стандарта HALAL. Итак, выбирая ТМ Skott Smeat, можно быть уверенными: в каждой упаковке – только качественная продукция.