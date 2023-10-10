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Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

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Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Среди украинцев часто бытует мнение, что на приготовление вкусного мясного блюда уходит много времени. Но это далеко не так. Есть продукты, которые готовятся очень быстро и при этом приходятся по вкусу всем.

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К примеру, колбаски – отличный вариант для обеда или ужи, информирует 24 Канал. Летом этот продукт становится неотъемлемой частью барбекю, а вот в другое время года хрустящую корочку и пряный вкус можно получить благодаря запеканию их в духовке или на сковороде.

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Колбаски & сосиски: в чем разница

Но когда речь заходит о колбасках, часто потребители могут их перепутать с сосисками. В чем разница?

В первую очередь, эти продукты отличаются технологией приготовления. Так, сосиски изготовляются из размельченного мяса, которое варят до полной готовности. В то время как колбаски формируют из сырого мясного фарша и специй, поэтому перед подачей на стол их обязательно нужно запечь или обжарить на сковороде.

Кроме этого, в отличие от сосисок колбаски не имеют однородной консистенции: в них ощущаются кусочки нежного и сочного мяса. Оно гармонично сочетается с хрустящей корочкой, которая образуется при их запекании. И от этого вкусового комбо в восторге даже дети.

Разновидностей этих мясоколбасных изделий много! Но главное, на что сразу обращают внимание потребители – это состав. В частности, важным показателем является процент жира. Он есть во всех колбасках, придавая им сочность. Но по сравнению с другими говяжьи колбаски менее жирны, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто не любит свинину и баранину и в то же время являются ценителями красного мяса.

К тому же для приготовления особых блюд из этих колбасок требуется минимум времени и усилий. Всего пол часа и ваши родные будут наслаждаться вкусными хот-догами, колбасками с томатным соусом или картофелем.

Но прежде чем перейти к рецептам, очень важно не прогадать с выбором главного ингредиента, ведь именно от него будет зависеть успех всего блюда.

Как выбрать говяжьи колбаски

На первый взгляд, выбор идеальных колбасок достаточно сложен, ведь следует учесть надежность производителя и герметичность упаковки, состав и качество продукции.

С ТМ Skott Smeat можно забыть об этих сложностях. Вся продукция бренда изготовлена из фермерской говядины, которая соответствует самым высоким международным стандартам, таким как ISO 22000 и HACCP, а также HALAL. Благодаря этому компания поставляет говядину не только на украинские полки магазинов, но и экспортирует продукцию в страны, где строго соблюдают требования стандарта HALAL. Итак, выбирая ТМ Skott Smeat, можно быть уверенными: в каждой упаковке – только качественная продукция.

Говяжьи колбаски нужно подавать после термической обработки / Фото Skott Smeat

В ассортименте бренда есть два вида колбасок:

  • «Баварские» из 100% фермерской говядины. Эти тоненькие сочные колбаски с тщательно подобранными приправами точно понравятся ценителям классического вкуса говядины;

  • «Барбекю» – для ищущих новые вкусовые впечатления. Эти колбаски изготавливают из говядины, которую дополняют курочкой, так что нежный вкус и сочность здесь гарантированы.

Колбаски «Баварские» и «Барбекю» / Фото Skott Smeat

С колбасками от ТМ Skott Smeat не придется тратить лишнее время на кухне: они уже готовы к приготовлению. Так что достаточно раскрыть упаковку и сразу отправить их в духовку или на сковороду.

При этом говяжьи колбаски можно подавать к столу отдельно, а также в составе многих блюд. Предлагаем в этом убедиться самим: мы выбрали 4 простых рецепта, которые смогут поразить ваших родных.

Говяжьи колбаски с картофелем и луком

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Говяжьи колбаски с картофелем и луком / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Баварские» от ТМ Skott Smeat;
– 600 граммов картофеля среднего размера;
– 1 фиолетовый лук;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– паприка сладкая молотая по вкусу;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем полосками, а картофель – на 4 части. Если же у вас большие картофелины, их следует разрезать на 6 – 8 кусочков.

  2. Картофель отвариваем в подсоленной воде в течение 15 минут.

  3. В это время разогреваем сковороду на среднем огне. Смазываем растительным маслом и обжариваем говяжьи колбаски 5 минут.

  4. Сцеживаем воду и добавляем картофель к колбаскам, продолжаем готовить в течение 5 минут.

  5. Добавляем к блюду нарезанный лук, перец и паприку по вкусу. Доводим картофель до золотистой корочки.

  6. Подаем блюдо горячим. Украсить говяжьи колбаски с картофелем можно листьями петрушки.

Говяжьи колбаски с овощами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Запекаем говяжьи колбаски с перцем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Баварские» от ТМ Skott Smeat;
– 4 болгарских перца желтого и красного цветов;
– 1 перец чили по желанию;
– 2 столовые ложки масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищаем перцы от семян, разрезаем произвольными кусками.

  2. На каждой говяжьей колбаске делаем неглубокие надрезы. Выкладываем их на смазанную маслом жаростойкую форму.

  3. Вокруг колбасок ставим нарезанные перцы, сдабриваем овощи солью.

  4. Запекаем говяжьи колбаски с перцами при 200 – 210 градусов в течение 15 минут, после чего скручиваем температуру до 110 градусов и продолжаем готовить еще 10 минут.

  5. Подаем говяжьи колбаски с любимыми соусами. По желанию блюдо можно украсить веточкой розмарина или другой любимой зеленью.

Хот-дог с говяжьей колбаской и карамелизованным луком

  • Время: 35 минут
  • Порций: 5

Хот-доги – блюдо, которое любят взрослые и дети / Фото Shutterstock

Ингредиенты :
– упаковка говяжьих колбасок «Барбекю» от ТМ Skott Smeat;
– 5 булочек для хот-догов;
– 3 репчатых лука;
– 150 миллилитров темного пива (эль или стаут);
– 20 граммов сливочного масла;
– 4 столовые ложки масла;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 4 чайные ложки красного винного уксуса;
– горчица и любимые соусы по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезаем лук полукольцами. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем на ней лук до мягкости (около 3 минут).

  2. Вливаем в сковороду пиво и готовим, пока жидкость не испарится.

  3. К луку добавляем масло, сахарную пудру, уксус и карамелизуем все в течение 5 минут.

  4. На другой сковороде с маслом обжариваем говяжьи колбаски, постоянно их переворачивая. Готовим на среднем огне 12 – 15 минут.

  5. Разрезаем булочки вдоль, но не до конца. По желанию можно запечь их в духовке 2 минуты, чтобы образовалась хрустящая корочка.

  6. Смазываем булочки любимым соусом, выкладываем говяжьи колбаски и 1 столовую ложку карамелизированного лука. При желании добавляем горчицу и украшаем блюдо зеленью.

Говяжьи колбаски, запеченные с перцем и томатным соусом.

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Говяжьи колбаски с перцем и томатным соусом / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Барбекю» от ТМ Skott Smeat;
– 4 болгарских перца желтого и красного цвета;
– 150 граммов томатного соуса;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Болгарские перцы очищаем от косточек. Нарезаем их более грубыми полосками, а чили – тонкими кружочками.

  2. В жаропрочную форму выкладываем перцы, сдабриваем солью и поливаем маслом.

  3. На каждой говяжьей колбаске делаем неглубокие надрезы. Выкладываем колбаски на перце и поливаем томатным соусом с выжатым чесноком.

  4. Выпекаем блюдо в разогретой духовке до 200 – 210 градусов в течение 15 минут. Далее скручиваем температуру до 110 градусов и готовим еще 15 минут,

  5. По желанию украшаем готовое блюдо зеленью.

Приятного аппетита!

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