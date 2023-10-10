Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Говяжьи колбаски нужно подавать после термической обработки / Фото Skott Smeat
В ассортименте бренда есть два вида колбасок:
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«Баварские» из 100% фермерской говядины. Эти тоненькие сочные колбаски с тщательно подобранными приправами точно понравятся ценителям классического вкуса говядины;
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«Барбекю» – для ищущих новые вкусовые впечатления. Эти колбаски изготавливают из говядины, которую дополняют курочкой, так что нежный вкус и сочность здесь гарантированы.
Колбаски «Баварские» и «Барбекю» / Фото Skott Smeat
С колбасками от ТМ Skott Smeat не придется тратить лишнее время на кухне: они уже готовы к приготовлению. Так что достаточно раскрыть упаковку и сразу отправить их в духовку или на сковороду.
При этом говяжьи колбаски можно подавать к столу отдельно, а также в составе многих блюд. Предлагаем в этом убедиться самим: мы выбрали 4 простых рецепта, которые смогут поразить ваших родных.
Говяжьи колбаски с картофелем и луком
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Говяжьи колбаски с картофелем и луком / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Баварские» от ТМ Skott Smeat;
– 600 граммов картофеля среднего размера;
– 1 фиолетовый лук;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– паприка сладкая молотая по вкусу;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Лук нарезаем полосками, а картофель – на 4 части. Если же у вас большие картофелины, их следует разрезать на 6 – 8 кусочков.
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Картофель отвариваем в подсоленной воде в течение 15 минут.
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В это время разогреваем сковороду на среднем огне. Смазываем растительным маслом и обжариваем говяжьи колбаски 5 минут.
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Сцеживаем воду и добавляем картофель к колбаскам, продолжаем готовить в течение 5 минут.
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Добавляем к блюду нарезанный лук, перец и паприку по вкусу. Доводим картофель до золотистой корочки.
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Подаем блюдо горячим. Украсить говяжьи колбаски с картофелем можно листьями петрушки.
Говяжьи колбаски с овощами
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Запекаем говяжьи колбаски с перцем / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Баварские» от ТМ Skott Smeat;
– 4 болгарских перца желтого и красного цветов;
– 1 перец чили по желанию;
– 2 столовые ложки масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Очищаем перцы от семян, разрезаем произвольными кусками.
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На каждой говяжьей колбаске делаем неглубокие надрезы. Выкладываем их на смазанную маслом жаростойкую форму.
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Вокруг колбасок ставим нарезанные перцы, сдабриваем овощи солью.
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Запекаем говяжьи колбаски с перцами при 200 – 210 градусов в течение 15 минут, после чего скручиваем температуру до 110 градусов и продолжаем готовить еще 10 минут.
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Подаем говяжьи колбаски с любимыми соусами. По желанию блюдо можно украсить веточкой розмарина или другой любимой зеленью.
Хот-дог с говяжьей колбаской и карамелизованным луком
- Время: 35 минут
- Порций: 5
Хот-доги – блюдо, которое любят взрослые и дети / Фото Shutterstock
Ингредиенты :
– упаковка говяжьих колбасок «Барбекю» от ТМ Skott Smeat;
– 5 булочек для хот-догов;
– 3 репчатых лука;
– 150 миллилитров темного пива (эль или стаут);
– 20 граммов сливочного масла;
– 4 столовые ложки масла;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 4 чайные ложки красного винного уксуса;
– горчица и любимые соусы по вкусу.
Приготовление:
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Нарезаем лук полукольцами. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем на ней лук до мягкости (около 3 минут).
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Вливаем в сковороду пиво и готовим, пока жидкость не испарится.
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К луку добавляем масло, сахарную пудру, уксус и карамелизуем все в течение 5 минут.
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На другой сковороде с маслом обжариваем говяжьи колбаски, постоянно их переворачивая. Готовим на среднем огне 12 – 15 минут.
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Разрезаем булочки вдоль, но не до конца. По желанию можно запечь их в духовке 2 минуты, чтобы образовалась хрустящая корочка.
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Смазываем булочки любимым соусом, выкладываем говяжьи колбаски и 1 столовую ложку карамелизированного лука. При желании добавляем горчицу и украшаем блюдо зеленью.
Говяжьи колбаски, запеченные с перцем и томатным соусом.
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Говяжьи колбаски с перцем и томатным соусом / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– упаковка говяжьих колбасок «Барбекю» от ТМ Skott Smeat;
– 4 болгарских перца желтого и красного цвета;
– 150 граммов томатного соуса;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
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Болгарские перцы очищаем от косточек. Нарезаем их более грубыми полосками, а чили – тонкими кружочками.
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В жаропрочную форму выкладываем перцы, сдабриваем солью и поливаем маслом.
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На каждой говяжьей колбаске делаем неглубокие надрезы. Выкладываем колбаски на перце и поливаем томатным соусом с выжатым чесноком.
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Выпекаем блюдо в разогретой духовке до 200 – 210 градусов в течение 15 минут. Далее скручиваем температуру до 110 градусов и готовим еще 15 минут,
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По желанию украшаем готовое блюдо зеленью.
Приятного аппетита!